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    扯！土耳其冰淇淋攤販將甜筒插入女遊客「乳溝」 下場慘了

    一名女遊客在買土耳其冰淇淋期間，攤販竟直接將甜筒塞進其乳溝。（本報合成，擷取自reddit）

    一名女遊客在買土耳其冰淇淋期間，攤販竟直接將甜筒塞進其乳溝。（本報合成，擷取自reddit）

    2025/07/22 14:00

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕許多人買土耳其冰淇淋時經常被店家耍得團團轉，但近日一名女遊客在伊斯坦堡卻遭受土耳其冰淇淋攤販當眾性騷擾，直接將甜筒塞進她的乳溝。目前，當地政府已勒令涉事商家停業，並強調會採取措施維護女性遊客的安全。

    據土耳其《光明報》（Aydinlik）報導，伊斯坦堡貝伊奧盧（Beyoğlu）地區，一名女性旅客日前在街頭購買冰淇淋時，攤販在表演互動過程中，突然將甜筒插進其乳溝，引發社群譁然。

    事後，女遊客在網路論壇「reddit」發文曝光親身經歷，表示事發當下因過於震驚而未能做出即時反應。她坦言，事後回想起來仍感到羞辱、憤怒與難過，並自責當時未能當場制止或舉發該行為，並希望相關人員能承擔應有後果，避免其他人遭遇類似經驗。

    貝伊奧盧市長居內伊（İnan Güney）在聲明中表示，市府已針對該商家採取行政處分，勒令其停業。他強調，當局致力於確保所有居民與遊客、尤其是女性，能在城市中感到安全，未來將持續強化相關監督與預防措施。

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