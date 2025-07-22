美國邁諾特面臨地松鼠危機 清除行動又遭部分人士阻擋

美國北達科他州城市邁諾特，遭受地松鼠困擾已長達20年。（美聯社）

2025/07/22 12:52

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國北達科他州城市邁諾特（Minot）遭受理查森地松鼠（Richardson's ground squirrel）困擾已長達20年，這種地松鼠是一種對土地極具威脅的動物，對環境、建築造成不少破壞，可是若要進行大規模清除，又會引起部分人士對虐待動物的撻伐，這讓當地居民感到十分為難。

據《美聯社》報導，理查森地松鼠體重不到1磅（約為0.45公斤），身長約1英尺（約為0.3公尺），但這種小小的生物卻為邁諾特的居民帶來極大的困擾，牠們會破壞車道、人行道，還會在市區挖洞使人絆倒，身上還很容易滋生跳蚤等疾病，對人類而言可說是十足的害蟲。

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這種動物在野外本來有許多天敵，像是郊狼、獾、貓頭鷹或是蛇都能輕易消滅牠們，但隨著都市化發展，相較於這些動物，地松鼠更能輕易混入居民區，在城市內肆意闖蕩。而每隻雌性地松鼠每年約能產下6隻幼仔，因此族群數量能夠在短時間內迅速飆升。

赫爾曼（Joshua Herman）在當地經營1家害蟲防治服務公司，他表示，地松鼠成為邁諾特的一大問題至少已有20年了，其數量多到無法估計，目前僅能判斷數量超過該城市人口的數目，赫爾曼指出，光是他自己每年就會殺死3500至5000隻地松鼠，大多是採用設陷阱以及將一氧化碳放入洞中處理，有時候也會使用氣槍直接攻擊。

赫爾曼補充，牠們就是十足的害蟲，但有些人並不這樣認為，部分人士會責罵他傷害小動物，甚至還有人會拆除赫爾曼為殺死地松鼠設下的陷阱，並直罵他傷害野生動物，赫爾曼也無奈提到，清除害蟲的工作若是有人不配合，那麼地松鼠的侵害就會將持續存在。

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