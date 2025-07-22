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    美國13歲少女姦殺案 兇嫌被判21個無期徒刑

    美國佛州13歲少女姦殺案，兇嫌斯特恩斯將同時執行21個無期徒刑。（美聯社）

    美國佛州13歲少女姦殺案，兇嫌斯特恩斯將同時執行21個無期徒刑。（美聯社）

    2025/07/22 12:26

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州13歲少女索托（Madeline Soto），去年2月26日失蹤後被發現遭姦殺棄屍於奧西歐拉郡（Osceola County）一處樹林，兇嫌竟是索托母親的39歲男友斯特恩斯（Stephan Sterns），他本月21日和檢方達成認罪協議後，將同時執行21個無期徒刑。

    《NBC》報導，斯特恩斯於事發當天原定要載索托去亨特溪中學（Hunter’s Creek Middle School）上課，孰料索托母親放學時間去接人時，被校方告知女兒並未到校，驚慌的母親連忙報警求助。

    去年3月1日，索托的遺體於一處林區被尋獲，辦案人員在查看斯特恩斯的手機後，以性侵、猥褻、性騷、非法持有兒童性行為相關內容等罪嫌將其逮捕，並進一步確認他涉嫌對索托性侵致死。

    斯特恩斯21日對一級謀殺罪不予抗辯（未認罪），但承認犯下8項針對12歲以下未成年人的性侵罪、5項對12歲至18歲受害者的性侵罪、7項猥褻或淫亂性騷罪。

    這是斯特恩斯項檢方達成的認罪協議，佛州檢察官沃雷爾（Monique Worrell）表示，斯特恩斯將同時執行21個無期徒刑不得假釋，並已放棄所有上訴權利。

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