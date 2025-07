瑞士市議員對聖母子畫像海報開槍 遭檢察官提起訴訟

瑞士蘇黎世檢察院21日證實對市議員阿梅蒂提起訴訟。(美聯社)

2025/07/22 12:09

〔編譯謝宜哲/綜合報導〕瑞士檢察官已對蘇黎世1名市議員提起訴訟,該市議員曾用一把手槍向一幅14世紀聖母子畫像拍賣海報射擊,並在社交媒體上發布海報照片。

根據《美聯社》報導,蘇黎世檢察院21日證實對市議員阿梅蒂(Sanija Ameti)提起訴訟。她去年9月開槍行為引發軒然大波,迫使她辭去綠色自由黨(Green-Liberal party)地方領導職務。她目前在市議會網站上被列為獨立人士。

活動組織Mass Voll發布一份刪節版起訴書稱,阿梅蒂被控擾亂宗教自由,檢察官正在尋求對其處以相當於1萬2500瑞士法郎(約46萬台幣)的罰款。

起訴書副本指出,瑞士刑法規定任何人「公開惡意侮辱或嘲笑他人宗教信仰」或「惡意褻瀆宗教崇敬物品」,都應被處以罰款。

在引發爭議後,阿梅蒂曾迅速於Instagram撤下海報照片,並向警方尋求保護以免受到威脅。阿梅蒂之後表示,她一直在練習射擊,發現海報足夠大後認為其適合當靶子。

另外該海報展示14世紀義大利畫家馬扎(Tommaso del Mazza)在拍賣前創作的畫作《聖母子與大天使米迦勒》(Madonna with Child and the Archangel Michael)細節。

