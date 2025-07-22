瑞士市議員對聖母子畫像海報開槍 遭檢察官提起訴訟

瑞士蘇黎世檢察院21日證實對市議員阿梅蒂提起訴訟。（美聯社）

2025/07/22 12:09

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕瑞士檢察官已對蘇黎世1名市議員提起訴訟，該市議員曾用一把手槍向一幅14世紀聖母子畫像拍賣海報射擊，並在社交媒體上發布海報照片。

根據《美聯社》報導，蘇黎世檢察院21日證實對市議員阿梅蒂（Sanija Ameti）提起訴訟。她去年9月開槍行為引發軒然大波，迫使她辭去綠色自由黨（Green-Liberal party）地方領導職務。她目前在市議會網站上被列為獨立人士。

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活動組織Mass Voll發布一份刪節版起訴書稱，阿梅蒂被控擾亂宗教自由，檢察官正在尋求對其處以相當於1萬2500瑞士法郎（約46萬台幣）的罰款。

起訴書副本指出，瑞士刑法規定任何人「公開惡意侮辱或嘲笑他人宗教信仰」或「惡意褻瀆宗教崇敬物品」，都應被處以罰款。

在引發爭議後，阿梅蒂曾迅速於Instagram撤下海報照片，並向警方尋求保護以免受到威脅。阿梅蒂之後表示，她一直在練習射擊，發現海報足夠大後認為其適合當靶子。

另外該海報展示14世紀義大利畫家馬扎（Tommaso del Mazza）在拍賣前創作的畫作《聖母子與大天使米迦勒》（Madonna with Child and the Archangel Michael）細節。

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