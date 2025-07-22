為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    比利時警方就戰爭罪指控 審問2名以色列人

    比利時表示，上週2名參加明日世界音樂節的以色列公民，遭親巴勒斯坦團體指控犯下戰爭罪。圖為該音樂節。（法新社）

    比利時表示，上週2名參加明日世界音樂節的以色列公民，遭親巴勒斯坦團體指控犯下戰爭罪。圖為該音樂節。（法新社）

    2025/07/22 11:58

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕比利時當局表示，上週2名參加電子音樂節的以色列公民遭親巴勒斯坦團體指控犯下戰爭罪，隨後他們被短暫拘留並審問。

    根據《衛報》報導，比利時檢察官表示，他們收到法律投訴，指控2名以色列士兵在北部城市安特衛普（Antwerp）附近的明日世界音樂節上被發現，這2名士兵對加薩「嚴重違反國際人道主義法」行為負有責任。

    比利時聯邦檢察官辦公室指出，已要求警方找到起訴書中提到的2名嫌疑人，並對他們進行審問。該辦公室補充，訊問結束後釋放了2人。

    比利時聯邦檢察官辦公室聲稱，認定比利時法院對涉嫌戰爭罪擁有域外管轄權後採取行動。該辦公室補充，在調查的現階段，不會提供更多訊息。目前2名以色列人姓名都尚未透露。

    關於他們為何被發現是以色列士兵，有報導稱是人們注意到有以色列人在音樂節上揮舞吉瓦提旅旗幟。吉瓦提旅是參與對巴勒斯坦作戰的以色列軍事部隊。

    另外明日世界音樂節是全球規模最大電子音樂節之一，吸引來自世界各地的音樂愛好者。今年的活動將持續2個週末，預計將有約40萬人參加。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播