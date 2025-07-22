比利時警方就戰爭罪指控 審問2名以色列人

比利時表示，上週2名參加明日世界音樂節的以色列公民，遭親巴勒斯坦團體指控犯下戰爭罪。圖為該音樂節。（法新社）

2025/07/22 11:58

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕比利時當局表示，上週2名參加電子音樂節的以色列公民遭親巴勒斯坦團體指控犯下戰爭罪，隨後他們被短暫拘留並審問。

根據《衛報》報導，比利時檢察官表示，他們收到法律投訴，指控2名以色列士兵在北部城市安特衛普（Antwerp）附近的明日世界音樂節上被發現，這2名士兵對加薩「嚴重違反國際人道主義法」行為負有責任。

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比利時聯邦檢察官辦公室指出，已要求警方找到起訴書中提到的2名嫌疑人，並對他們進行審問。該辦公室補充，訊問結束後釋放了2人。

比利時聯邦檢察官辦公室聲稱，認定比利時法院對涉嫌戰爭罪擁有域外管轄權後採取行動。該辦公室補充，在調查的現階段，不會提供更多訊息。目前2名以色列人姓名都尚未透露。

關於他們為何被發現是以色列士兵，有報導稱是人們注意到有以色列人在音樂節上揮舞吉瓦提旅旗幟。吉瓦提旅是參與對巴勒斯坦作戰的以色列軍事部隊。

另外明日世界音樂節是全球規模最大電子音樂節之一，吸引來自世界各地的音樂愛好者。今年的活動將持續2個週末，預計將有約40萬人參加。

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