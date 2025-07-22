杭特開砲！飆罵喬治克隆尼 驚爆拜登「嗑藥」

美國前總統拜登（左）與其子杭特·拜登（右）。（法新社資料照）

2025/07/22 11:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《福斯新聞》（Fox News）報導，美國前總統拜登之子杭特（Hunter Biden）21日在一場Podcast專訪中火力全開，不僅用連串髒話辱罵影星喬治克隆尼（George Clooney），指控他「在歐巴馬團隊的祝福下」蓄意破壞其父的連任之路，更驚爆拜登在去年那場災難性的辯論前，曾服用安眠藥「贊安諾」（Ambien）。

杭特在專訪中對喬治克隆尼怒氣沖沖地表示：「去他的！去他X的和他身邊的每一個人。我不需要對他客氣。」他這番怒火，源於喬治克隆尼去年在《紐約時報》發表的一篇關鍵文章，該文呼籲當時已在辯論中表現失常的拜登退選，成為壓垮拜登選情的最後一根稻草。

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杭特痛批克隆尼：「你有什麼權利，去踐踏一個為這個國家付出了52年他X的人生的男人，然後決定你，喬治克隆尼，要在紐約時報買下整版廣告來貶低一位總統?」他更指控，喬治克隆尼之所以敢這麼做，是因為得到了「歐巴馬團隊的祝福」。

除了砲轟喬治克隆尼，杭特更為父親去年辯論會上的災難性表現，提出了一個驚人的解釋。他透露，當時81歲的拜登因行程勞累，服用了安眠藥「贊安諾」以助睡眠。「他飛遍了全世界...他累得要死。他們給他贊安諾讓他能睡覺。」杭特說：「結果他站上舞台，看起來就像車燈前的一頭鹿。」

杭特的言論，無疑為拜登的健康爭議再添柴火。對此，白宮迅速做出反應並予以強力回擊。白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）向福斯新聞表示：「一名海關與邊境保護局（CBP）探員剛被兩名拜登放進來的非法罪犯開槍擊中臉部，但杭特卻更關心在他狂歡之後，誰來清理他的飯店房間。」

傑克森的發言，是針對杭特在同一個專訪中，為非法移民辯護時提到「你以為你的飯店房間是誰打掃的？」等言論。她總結道：「整個拜登犯罪家族這種冷酷、自利的惡意，正是喬·拜登帶著創紀錄低支持率下台的原因。」

好萊塢巨星喬治克隆尼。（法新社資料照）

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