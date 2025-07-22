靠國防斂財12億！中共軍工央企副總被判死緩

中國電子科技集團有限公司前副總經理何文忠因受賄罪被判處死刑，緩期2年執行。（擷取自新華網）

2025/07/22 11:06

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共軍工電子主力軍、中國電子科技集團有限公司（簡稱「中國電科」）前副總經理何文忠，被控靠軍工斂財，受賄人民幣2.89億元（約新台幣12億元），21日被河北省張家口市中級人民法院判處死刑，緩期2年執行。

綜合媒體報導，何文忠去年4月落馬，曾被指「靠軍工吃軍工」。英國《金融時報》當時稱，何文忠作為中共最大軍事裝備供應商之一的企業高管，其被查是中共國防部門出現動盪的新跡象。

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經法院審理查明：2006年至2023年，何文忠利用擔任中國電子科技集團公司第11研究所所長助理、副所長、所長，集團總工程師、戰略規劃部主任職務上的便利，為有關單位和個人在供應產品、獲取貨款等事項上提供幫助，收受回扣歸個人所有，共計人民幣2.89億餘元。

法院稱，何文忠論罪應當判處死刑，鑒於其到案後有重大立功表現，如實供述罪行，認罪悔罪，積極退贓，遂做出上述判決。

據了解，何文忠是中共「18大」至今，官方公布的第90個受賄金額過億元人民幣的中管幹部。

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