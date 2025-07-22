中國五台山餵吃牛肉乾、狂戳屁遭牛群反擊？當事遊客出面還原真相

中國山西五台山景區驚傳遊客遭牛隻圍攻踩踏事件。（本報合成，擷取自微博）

2025/07/22 11:20

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國山西省忻州市知名景區五台山近日傳出遊客遭牛群踩踏的事件，引發社群熱議。起初景區工作人員指出，遊客因餵牛吃肉乾、拍打牛隻引發牛群反擊，不料當事人出面澄清，強調自己是為了保護三隻寵物狗才遭攻擊，並非主動挑釁，網傳影片也疑似遭片段剪輯誤導。

事發影片近日在中國網路上瘋傳，畫面可見一名男子倒地，數頭牛圍繞他並不斷以蹄攻擊，引發不少討論與譴責。據《新京報》報導，五台山景區工作人員初步回應，稱因遊客餵牛吃牛肉乾，導致牛踩斷其登山杖，另有遊客用登山杖敲打牛屁股，最終引發牛群反擊，並強調這些牛常年在山上，一般不會攻擊人，牛群忍了很久後才反擊，之前也沒聽過類似事件，「這都是遊客個人素質的問題，後續會與相關部門溝通加強管理」。

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然而，當事男子吳峰（化名）表示，他與影片中其他挑釁行為無關，自己是在16日帶著三隻寵物狗徒步時，被突然衝出的牛群攻擊。他指出，牛似乎因狗隻出現而受驚，主動衝撞並對他及小狗踩踏，他當下僅能將狗護在身下，才導致自身受傷。

吳峰事後表示，他的腳部扭傷、臉部與手部擦傷，甚至頭部留有牛蹄痕跡。他強調，影片中挑釁牛隻的畫面與他無關，僅有被攻擊者是本人，其餘皆屬誤傳。他也已聯絡五台山管委會，希望官方澄清事實，目前仍在等待回覆。

五台山管委會事後回應，事發當地並非正式遊覽路線，現場亦無監視器畫面可供佐證，景區醫療應急部門也未接獲相關通報，正與相關單位調查釐清事發經過，目前尚無定論。

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