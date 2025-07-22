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    美特使加倍支持敘利亞政府 並批評以色列干預

    美國敘利亞問題特使巴拉克，加倍支持敘利亞政府，並批評以色列干預。（法新社）

    美國敘利亞問題特使巴拉克，加倍支持敘利亞政府，並批評以色列干預。（法新社）

    2025/07/22 09:50

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕敘利亞蘇韋達此前爆發激烈衝突，德魯茲少數派民兵與遜尼派穆斯林貝都因部落發生一週多衝突。敘利亞政府軍站在貝都因人這邊進行干預，以色列也代表德魯茲人進行干預。對此美國對敘利亞問題特使巴拉克（Tom Barrack）21日表示，除了與敘利亞新政府合作團結敘利亞外，沒有B計畫（No Plan B）。

    根據《美聯社》報導，巴拉克批評以色列對敘利亞的干預，稱其行動時機不當，導致穩定該地區所需付出的努力增加。他指出，雙方的殺戮和報復都無法容忍，但敘利亞政府在資源匱乏情況下，已盡全力解決在團結多元化社會過程中出現的多重問題。

    針對以色列對敘利亞發動打擊，巴拉克聲稱，美國沒參與此一決定。他補充，以色列的干預創造一個混亂篇章，且來得不是時候。此前以色列對蘇韋達政府軍車隊發動數十次攻擊，並襲擊位於大馬士革中心的國防部總部。

    巴拉克還暗示，以色列希望看到敘利亞四分五裂。他說「強大民族國家是一種威脅，尤其是阿拉伯國家被視為對以色列威脅。但敘利亞少數族裔群體都足夠聰明，他們會團結起來。」

    巴拉克上週末宣布敘利亞和以色列停火，敘利亞政府軍已在蘇韋達重新部署，以阻止德魯茲人和貝都因人之間再次發生衝突。

    另外以色列國防部長卡茨21日晚些時候在X主張，對敘利亞的打擊是阻止德魯茲人遭屠殺的唯一方法。據稱一些敘利亞政府武裝人員槍殺德魯茲平民，並燒毀和洗劫房屋。

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