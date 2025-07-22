美召回500萬個與9名兒童溺水死亡有關游泳池

美國消費品安全委員會召回約500萬個地上泳池，這些泳池在過去20年中曾導致9名兒童死亡。（擷自X@USCPSC）

2025/07/22 10:30

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國消費品安全委員會（CPSC）正召回約500萬個地上泳池，這些泳池在過去20年中曾導致9名兒童死亡。

根據《CBS News》報導，CPSC在召回通知中表示，這些泳池產自中國，並由多家美國供應商銷售。泳池外側裝有壓縮帶（compression strap），兒童可能會藉此進入泳池中並溺水。

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CPSC指出，溺水兒童年齡在22個月至3歲之間，事件地點位於加州、德州、佛州、密西根州、威斯康辛州等。CPSC補充，有3起兒童利用壓縮帶進入召回泳池的案例存在。

這些泳池高1.2公尺及以上，自2002年後，戶外休閒公司Bestway、Intex和Polygroup已在美國各地零售店出售這些泳池，價格從400美元（約台幣1.1萬元）到1000美元（約台幣2.9萬元）不等。

這些戶外休閒公司發言人聲稱，它們已於2023年開始與CPSC合作，更新地上泳池安全標準。更新後的標準於2025年5月最終確定，其「旨在防止兒童於無人看管情況下，透過泳池外側壓縮帶進入其中。」

此次召回由CPSC和Bestway、Intex、Polygroup聯合發布，旨在確保新變更適用於「自2002年後銷售的所有高度為1.2公尺或以上地上泳池」。

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