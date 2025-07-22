五角大廈驚爆雲端系統由中國工程師維運 美防長勒令全面清查

中國工程師參與維護五角大廈雲端系統引爆資安危機，赫格塞斯下令即刻剔除中方技術人員並全面清查。 （美聯社資料照）

2025/07/22 10:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Breaking Defense》報導，在美國獨立媒體踢爆科技巨頭微軟（Microsoft）利用中國工程師管理美國國防部雲端系統後，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）18日震怒下令，立即將所有「中國勞動力」逐出五角大廈的雲端服務供應鏈，並展開緊急審查。

赫格塞斯在社群平台X發布影片表示，國防部發現其雲端服務存在「潛在漏洞」，起因是「一些科技公司利用廉價的中國勞工」協助軍方雲端服務，他直斥此舉「顯然不可接受」，並稱漏洞存在於歐巴馬政府時期的遺留系統。他隨即下令，中國不得再以任何形式參與五角大廈的雲端服務，並要求在兩週內完成全面審查。

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這項宣布是在調查媒體《ProPublica》發表報導數天後發布。該報導指控，與國防部有數十億美元合約的微軟，一直讓中國工程師處理「衝擊等級4和5」的敏感資料，僅次於最高機密。報導更指出，負責監督的美國「數位護衛」，時常不具備足夠的技術知識，導致敏感數據可能處於暴露風險之下。

在赫格塞斯宣布前，微軟首席溝通長蕭奧（Frank Shaw）已搶先在X平台宣布改變政策，確保不再有中國團隊為美國防部雲端提供技術支援。

這起事件的背景，是川普政府與五角大廈已明確將中國列為美國在網路空間「最重大的威脅」，此次漏洞爆發無疑加深了美方對數位供應鏈安全的疑慮。

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