為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    五角大廈驚爆雲端系統由中國工程師維運 美防長勒令全面清查

    中國工程師參與維護五角大廈雲端系統引爆資安危機，赫格塞斯下令即刻剔除中方技術人員並全面清查。 （美聯社資料照）

    中國工程師參與維護五角大廈雲端系統引爆資安危機，赫格塞斯下令即刻剔除中方技術人員並全面清查。 （美聯社資料照）

    2025/07/22 10:01

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Breaking Defense》報導，在美國獨立媒體踢爆科技巨頭微軟（Microsoft）利用中國工程師管理美國國防部雲端系統後，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）18日震怒下令，立即將所有「中國勞動力」逐出五角大廈的雲端服務供應鏈，並展開緊急審查。

    赫格塞斯在社群平台X發布影片表示，國防部發現其雲端服務存在「潛在漏洞」，起因是「一些科技公司利用廉價的中國勞工」協助軍方雲端服務，他直斥此舉「顯然不可接受」，並稱漏洞存在於歐巴馬政府時期的遺留系統。他隨即下令，中國不得再以任何形式參與五角大廈的雲端服務，並要求在兩週內完成全面審查。

    這項宣布是在調查媒體《ProPublica》發表報導數天後發布。該報導指控，與國防部有數十億美元合約的微軟，一直讓中國工程師處理「衝擊等級4和5」的敏感資料，僅次於最高機密。報導更指出，負責監督的美國「數位護衛」，時常不具備足夠的技術知識，導致敏感數據可能處於暴露風險之下。

    在赫格塞斯宣布前，微軟首席溝通長蕭奧（Frank Shaw）已搶先在X平台宣布改變政策，確保不再有中國團隊為美國防部雲端提供技術支援。

    這起事件的背景，是川普政府與五角大廈已明確將中國列為美國在網路空間「最重大的威脅」，此次漏洞爆發無疑加深了美方對數位供應鏈安全的疑慮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播