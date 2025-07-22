濟州航空179死空難 驚爆機師沒嘗試放下起落架

南韓濟州航空179死空難，報告顯示機師沒有任何嘗試放下起落架的跡象。（路透）

2025/07/22 10:49

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓濟州航空2216號航班，去年12月29日在全羅南道務安機場降落時以機腹著陸，最終衝出跑道造成179死，國土交通部航空鐵道事故調査委員會報告顯示，機師在遭遇鳥擊後關錯引擎，而且沒有任何嘗試放下起落架的跡象。

據《朝鮮日報》報導，報告指出，失事客機駕駛艙起落架操縱桿位於「OFF」的位置，假如說機師有嘗試放下起落架，那麼桿位應該從「OFF」移到「DOWN」才對。此外，機師座椅正後方還有手動放下起落架的裝置，但上面也沒有任何操作痕跡。

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另一方面，客機襟翼和擾流板操縱桿同樣沒有被移動過，一般來講，班機降落前要放下起落架並打開襟翼，落地後則要啟動擾流板，然而機師似乎沒碰過這3者的操縱桿。

目前推測當中存在2種可能性，首先就是當時情況非常緊急，或許機師沒有時間進行操作，而且在遭遇鳥擊液壓系統受損的情況下，可能難以移動操縱桿。

第2種可能就是放下起落架、展開襟翼後會導致速度下降，機師在失去引擎動力的情況下也許是擔憂無法抵達跑道，這才沒有進行相關操作。

此外，報告中提到在發生鳥擊後，機師於對話裡指稱關閉了嚴重受損的右側引擎，這是符合程序的做法，但黑盒子和引擎分析結果顯示，當時被關閉的實際是左側引擎，導致左引擎所提供的電力和液壓系統全部失效。

不過，右引擎在嚴重受損後仍保持部分運轉功能，因此即便正常的左引擎遭到關閉，仍然讓離機場還有4、5公里遠的客機撐到跑道。

罹難者家屬在得知報告內容後，痛批當局想要把過錯推到機師身上，明明還有問題需要究責，包括務安機場（Muan Airport）跑道盡頭堤防、鳥類活動警報尚未完善等等。

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