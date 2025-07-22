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    手滑多買刮刮樂！美國退休女子又中144萬 選擇低調保密

    美國馬里蘭州一名退休女子，日前在超商誤按多買1張刮刮樂，孰料該張手滑入手的刮刮樂意外刮中5萬美元（約新台幣144萬元）大獎。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

    美國馬里蘭州一名退休女子，日前在超商誤按多買1張刮刮樂，孰料該張手滑入手的刮刮樂意外刮中5萬美元（約新台幣144萬元）大獎。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

    2025/07/22 10:33

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州一名退休女子，日前在超商誤按多買1張刮刮樂，孰料「該張『手滑』多買的刮刮樂」刮中5萬美元（約新台幣144萬元）大獎，更令人驚訝的是，這是她人生之中2度中獎。

    綜合外媒報導，據馬里蘭州樂透官員透露，這名女子日前在佛雷德里克市當地便利商店購買刮刮樂，原本只想買2張「$50000 CASH」刮刮樂，當時卻不小心多按1次數量鍵，導致多出1張，總共買3張，她決定不取消訂單，乾脆就一併買下，沒想到正是這張「意外」多出的刮刮樂中頭獎。

    中獎女子直呼，「這一切是個意外，我只是手滑，結果這張竟然中獎，真是太不可思議了！」回想由於當時商店人潮眾多，她一度忍不住想大聲宣布這份喜訊，不過還是強忍下來，什麼也沒說。

    據了解，這名幸運女子於2021年8月就刮中另一款賓果主題刮刮樂的10萬美元獎金（約新台幣289萬元），這是她第2次抱走樂透高額獎金。中獎女子坦言，這次得獎將選擇低調處理，不打算告訴太多人。

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