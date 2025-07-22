美警闖入民宅槍殺非裔女判刑33個月 川普政府：刑期更改為1天

泰勒母親帕默（中）在律師陪同下，於21日發表聲明。（路透社）

2025/07/22 10:26

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2020年3月美國肯塔基州（Kentucky）非裔女子泰勒（Breonna Taylor）在住處遭警察闖入連開8槍斃命，當時1名警察因此被判處33個月的刑期。但是隨著總統川普（Donald Trump）勝選，對此案有了不同看法，在全新司法體系下，聯邦檢察官要求法官將該名員警的刑期更改為1日。

綜合外媒報導，2020年3月美國肯塔基州3名警察便衣行裝，在沒有敲門的情況下闖入泰勒的公寓，當時她與男友沃克（Kenneth Walker）在睡覺，因認為闖入家中的是歹徒，沃克率先朝警察開槍，警方被攻擊後也進行還擊，據了解，3名警察共開了32槍，當中泰勒被擊中8槍後死亡。

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據警方表示，當時他們懷疑沃克持有毒品因此闖入搜查，不料竟被他開槍攻擊，由於當下警員漢基森（Brett Hankison）先持槍反擊，雖沒有攻擊到任何人，但還是波及到鄰居家的建築，因此被以危害安全罪（wanton endangerment）起訴，須服33個月刑期，至於其他2名警員則是因「自我防衛」為由未進行起訴。

由於此案是在美國前總統拜登（Joe Biden）的司法體系下審理的，在川普上任後，近日聯邦檢察官認為應該將漢基森的刑期更改為1日，聲稱他並未開槍命中泰勒，因此不需要為其死亡負任何責任，因此向法官提出更改刑期的建議。

對此，泰勒母親帕默（Tamika Palmer）於21日發表聲明斥責，她認同法官在現有條件下已做出最大的努力審案，但聯邦法官沒有力求加重刑期，甚至還主張減輕該名警員的監禁時間，種種行徑都令她感到失望。

此案件在當年引起軒然大波，引起美國社會上對警察的不信任，甚至是種族間的對立，且警方在事後搜查泰勒的公寓並未發現相關毒品，因此造成日後一系列抗議運動。

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