為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美警闖入民宅槍殺非裔女判刑33個月 川普政府：刑期更改為1天

    泰勒母親帕默（中）在律師陪同下，於21日發表聲明。（路透社）

    泰勒母親帕默（中）在律師陪同下，於21日發表聲明。（路透社）

    2025/07/22 10:26

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2020年3月美國肯塔基州（Kentucky）非裔女子泰勒（Breonna Taylor）在住處遭警察闖入連開8槍斃命，當時1名警察因此被判處33個月的刑期。但是隨著總統川普（Donald Trump）勝選，對此案有了不同看法，在全新司法體系下，聯邦檢察官要求法官將該名員警的刑期更改為1日。

    綜合外媒報導，2020年3月美國肯塔基州3名警察便衣行裝，在沒有敲門的情況下闖入泰勒的公寓，當時她與男友沃克（Kenneth Walker）在睡覺，因認為闖入家中的是歹徒，沃克率先朝警察開槍，警方被攻擊後也進行還擊，據了解，3名警察共開了32槍，當中泰勒被擊中8槍後死亡。

    據警方表示，當時他們懷疑沃克持有毒品因此闖入搜查，不料竟被他開槍攻擊，由於當下警員漢基森（Brett Hankison）先持槍反擊，雖沒有攻擊到任何人，但還是波及到鄰居家的建築，因此被以危害安全罪（wanton endangerment）起訴，須服33個月刑期，至於其他2名警員則是因「自我防衛」為由未進行起訴。

    由於此案是在美國前總統拜登（Joe Biden）的司法體系下審理的，在川普上任後，近日聯邦檢察官認為應該將漢基森的刑期更改為1日，聲稱他並未開槍命中泰勒，因此不需要為其死亡負任何責任，因此向法官提出更改刑期的建議。

    對此，泰勒母親帕默（Tamika Palmer）於21日發表聲明斥責，她認同法官在現有條件下已做出最大的努力審案，但聯邦法官沒有力求加重刑期，甚至還主張減輕該名警員的監禁時間，種種行徑都令她感到失望。

    此案件在當年引起軒然大波，引起美國社會上對警察的不信任，甚至是種族間的對立，且警方在事後搜查泰勒的公寓並未發現相關毒品，因此造成日後一系列抗議運動。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播