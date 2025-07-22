川普解密金恩博士暗殺檔案 民權領袖轟：為掩蓋艾普斯坦案

美國民權領袖金恩博士（圖）。（美聯社檔案照）

2025/07/22 08:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普政府21日公布逾23萬頁民權領袖金恩博士（Martin Luther King Jr.）遇刺案相關解密文件，揭露聯邦調查局（FBI）長期對其監控，引發金恩家屬譴責，外界亦質疑政治動機。

英國廣播公司（BBC）報導，這批自1977年起依法封存的FBI檔案，首次由國家情報總監辦公室（DNI）會同FBI、司法部、國家檔案館與CIA公開。DNI表示，這些未曾數位化的文件長年塵封，內容包括FBI內部備忘錄與CIA追查兇手的紀錄。

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金恩的子女金恩三世（Martin Luther King III）與伯妮絲（Bernice King）發表聲明，強調「任何接觸這些檔案者，應以同理與尊重面對我們的哀悼」，並指出父親生前遭FBI主導惡意監控與假訊息攻勢，嚴重侵犯其基本人權。

金恩於1968年在田納西州孟菲斯市遇刺，享年39歲。犯案者詹姆斯．厄雷（James Earl Ray）雖曾認罪，後來翻供。金恩家族援引1999年陪審團裁決稱，金恩之死涉及更廣泛的陰謀，表示將檢視新公開文件是否揭露更多真相。

川普競選時曾承諾公開甘迺迪與金恩遇刺相關檔案，並於今年1月簽署行政命令推動解密。司法部長邦迪（Pamela Bondi）表示，美國人民應有權了解這位國家偉人遭暗殺的真相。

但部分批評者認為解密時機可議。民權領袖夏普頓（Al Sharpton）直言，此舉是川普為轉移外界對政府未公布已故富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案文件的批評，「是一種絕望的轉移焦點」。

金恩家族內部對此也非完全一致。金恩姪女艾維達（Alveda King）則公開感謝川普與情報總監加巴德（Gabbard）履行公開承諾，認為此舉有助揭露歷史真相，是朝正義邁出的重要一步。

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