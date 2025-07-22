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    NASA證實參宿四有伴星 有望解開神祕「大黯淡」之謎

    NASA與夏威夷北雙子星望遠鏡合作，首度拍攝到紅超巨星參宿四（右，Betelgeuse）與其藍白色伴星（左，Companion），揭示其長久以來藏身主星外層大氣中的秘密。（取自NASA專頁）

    NASA與夏威夷北雙子星望遠鏡合作，首度拍攝到紅超巨星參宿四（右，Betelgeuse）與其藍白色伴星（左，Companion），揭示其長久以來藏身主星外層大氣中的秘密。（取自NASA專頁）

    2025/07/22 08:54

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《富比士》（Forbes）雜誌報導，天文學家確認，紅超巨星「參宿四」（Betelgeuse）擁有一顆距離極近的伴星，這項突破性發現不僅解釋了2019至2020年間的「大黯淡」（Great Dimming）事件，也刷新人類對恆星結構與演化的觀測極限。

    參宿四位於獵戶座，距離地球約640光年，體積是太陽的700倍，是距離地球最近、最可能爆炸為超新星的恆星之一。2019年底，該星亮度異常驟降，引發天文界熱議，主流解釋為塵埃雲遮蔽，但也有科學家懷疑可能與尚未被發現的伴星有關。

    由美國航太總署（NASA）艾姆斯研究中心科學家豪厄爾（Steve Howell）領導的團隊，運用設置於夏威夷的「北雙子星望遠鏡」（Gemini North）與高解析斑點成像儀「'Alopeke」，成功拍攝到這顆隱藏的伴星，成果已刊登於《天文物理學期刊通訊》（The Astrophysical Journal Letters）。

    這顆被暱稱為「參宿伴侶」（Betel-Buddy）的恆星，為藍白色年輕恆星，亮度比參宿四暗六個星等。觀測顯示，其與主星距離僅約為地球至太陽距離的四倍，實際位於參宿四擴張外層大氣之內。這是人類首次直接觀測到一顆恆星在超巨星大氣中運行。

    科學家推測，這顆伴星可能將在未來1萬年內，以螺旋軌道逐步接近主星，最終被參宿四吞噬。這樣的交互作用對恆星生命週期有何影響，將是天文研究的重要課題。

    全球天文學界已鎖定2027年11月，屆時「參宿伴侶」將移至與主星的最遠距離，角分離度最大，提供最佳觀測條件。屆時有望進行更精細的光譜與軌道分析，進一步揭開這對恆星的演化祕密。

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