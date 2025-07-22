美空襲仍不放棄核計畫 伊朗外長：攸關國家尊嚴

伊朗外交部長阿拉奇強調，儘管美軍空襲重創鈾濃縮計劃，德黑蘭仍不會放棄，原因是「攸關國家尊嚴」。（法新社資料照）

2025/07/22 08:22

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）告訴美國《福斯新聞》（Fox News），儘管美軍空襲行動對鈾濃縮計劃造成嚴重打擊，德黑蘭仍不會放棄該計劃。

據《路透》報導，以伊戰爭爆發前，伊朗和美國在阿拉伯半島國家阿曼（Oman）斡旋下舉行了5輪核談判，但未能就伊朗鈾濃縮的程度達成任何協議。特拉維夫、華府均指控，伊朗鈾濃縮程度已接近能夠快速製造核武的水準；德黑蘭則堅稱其鈾濃縮計畫僅針對民生用途。

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阿拉奇在《福斯新聞》週一（21日）播出的「拜爾特別報導」（Special Report with Bret Baier）節目中強調，「它（鈾濃縮）之所以被停止，是因為損害確實非常嚴重。但很顯然，我們不能放棄濃縮計劃，因為那是我國科學家的成就。現在更重要的是，這已成為攸關國家尊嚴的問題。」

阿拉奇表示，美國和以色列的攻擊對伊朗核設施造成沉重打擊，目前正在評估受損程度，「我們的核設施遭到破壞，且情況相當嚴峻。目前正交由我國原子能組織評估受損程度。但據我所知，損害確實相當嚴重。」

伊朗是《禁止核子擴散條約》（Nuclear Non-Proliferation Treaty，NPT）締約國之一。聯合國核監督機關國際原子能總署（IAEA）曾表示，「沒有可靠跡象」顯示伊朗存在活躍、步調一致的武器計畫。

美國《國家廣播公司新聞網》（NBC News）早前報導，伊朗近400公斤、濃度達60%的濃縮鈾「去向不明」。鈾僅需濃縮到濃度3%至5%即可供電廠發電，核彈則須達90%濃度。西方估計400公斤濃縮鈾足可製造10枚核彈。

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