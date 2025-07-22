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    俄烏和談擬最快7/23重啟　澤倫斯基盼促成領袖會晤

    2025/07/22 01:39

    〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基表示，已提議與俄羅斯在土耳其舉行新一輪和談，盼為兩國領袖未來的會晤鋪路。烏國媒體引述消息人士指出，會談最快可能23日至24日於土耳其伊斯坦堡登場。

    澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天於社群平台Telegram發文稱，國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）已向俄方提出會面建議。會談將聚焦戰俘交換、遣返遭俄方強行帶走的烏克蘭兒童，以及籌備雙邊元首會談。

    澤倫斯基指出：「我們都很清楚，真正有效的談判，只能發生在領導層級。」但他並未透露進一步會談細節。

    烏媒「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）引述英國「獨立報」（The Independent）土耳其文版的報導稱，外交消息人士透露，俄烏代表可能於本週在伊斯坦堡會面，具體日期預計為7月23日與24日。類似報導也見於烏克蘭、俄羅斯和土耳其媒體。

    澤倫斯基並提到，目前正準備進行至少一次與俄方的戰俘交換行動。

    俄羅斯總統府發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則於今天回應，正與烏克蘭協商安排第3輪和談的日期。

    美國總統川普（Donald Trump）日前要求俄羅斯在50天內與烏克蘭達成停火協議，否則將對俄國的貿易夥伴實施「次級制裁」。

    不過，培斯科夫昨天已經表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）雖準備好商討和平，但對莫斯科而言，實現俄方目標仍是優先要務。

    俄方在先前會談提出的備忘錄中，重申要求烏軍自盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）及赫松（Kherson）等4州全面撤離，立場依然強硬。

    烏俄雙方代表曾於5月16日與6月2日在伊斯坦堡進行兩輪會談，雖未就停火達成共識，但雙方同意持續就戰俘和遺體交換展開合作，並已達成各自釋放超過2000名戰俘以及交換約6000具遺體的協議。（編輯：陳彥鈞）1140722

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