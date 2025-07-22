25國聯合聲明 促以色列在加薩立即停火

包括英國、法國在內的25個國家21日發表聯合聲明，呼籲立即結束加薩走廊戰爭，進一步施壓以色列停火。圖為以軍21日空襲加薩市。（路透）

2025/07/22 00:23

〔國際新聞中心／綜合報導〕包括英國、法國在內的25個國家21日發表聯合聲明，對以色列施加更大壓力，表示加薩走廊戰爭「必須立即結束」，並敦促以色列遵守國際法。這份來自如此多以色列西方盟友的聯合聲明，使其在與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的戰爭進入第21個月之際，進一步陷入孤立。

聲明由澳洲、加拿大、日本等國的外交首長共同簽署，指出「加薩平民的苦難已達到新高度」，譴責「援助被一點一滴地投放，包括兒童在內的平民為了獲取水和食物等最基本需求，卻遭到非人道殺害。」

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根據加薩衛生部與聯合國人權事務高級專員辦公室提供的資料，超過800名尋求援助的巴勒斯坦人喪生，聲明形容這一情況「令人震驚」。

聲明指出：「以色列政府的援助配送模式很危險，助長動盪，剝奪加薩人應有的人性尊嚴。」值得注意的是，美國與德國並未簽署這份聲明。

聲明還強調：「以色列政府拒絕向平民提供必要的人道援助，這是令人無法接受的。以色列必須履行其在國際人道法下的義務。」

目前加薩有超過200萬巴勒斯坦居民，正處於災難性的人道危機之中，生活基本仰賴以色列允許進入的有限援助。許多人已多次流離失所。

以色列允許進入加薩的大部分糧食援助，都由獲得以色列支持的美國承包商「加薩人道主義基金會」（Gaza Humanitarian Foundation）分配。目擊者與醫療官員指稱，自該組織於5月下旬開始運作以來，已有數百名巴勒斯坦人在前往援助物資分配站途中，遭以色列士兵開槍射殺。

這份聲明的簽署者包括約20個歐洲國家，以及加拿大、澳洲和紐西蘭的外交部長，與歐盟執委會主管平等、應急與危機管理事務的執行委員拉碧（Hadja Lahbib）。

簽署國呼籲以色列立即停火，並表示已準備好採取行動，支持加薩地區通往和平的政治路徑。

以色列的軍事行動將加薩推向飢荒邊緣，引發全球抗議，並促使國際刑事法院（ICC）對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發出逮捕令。

據加薩衛生部統計，以色列的軍事行動已造成逾5萬9000名巴人死亡，其中過半數為婦孺。儘管該部隸屬哈瑪斯政府，聯合國與其他國際組織仍視其為傷亡統計的最可靠來源。

以色列則拒絕對其戰時行為的批評，堅稱其部隊行動合法，並將平民傷亡歸咎於哈瑪斯在住宅區內行動。以色列聲稱，已允許足夠糧食進入加薩，維持當地生存，並指控哈瑪斯侵佔其中大部分物資。但聯合國表示，並無證據顯示人道援助被廣泛挪用。

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