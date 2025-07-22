日參院選舉很諷刺！蓮舫出身台灣卻親中 反觀歸化中國人反共

日本參議院選舉，選出2名分別具有台灣和中國血統的參議員，但他們思想卻正好與出身背景相反。左為蓮舫，右為石平。（圖翻攝自蓮舫、石平官方X）

2025/07/22 01:36

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本20日舉行參議院選舉，除了執政聯盟（自民黨、公明黨）吞敗，主張「日本優先」的極右派政黨參政黨異軍突起受到矚目；另一項值得關注的就是台裔政客蓮舫、出身中國的政治評論員石平順利奪得席次，2人出身背景不同，一個來自台灣，一個來自中國，但對中國的立場卻完全顛倒，引發討論。

57歲的蓮舫，父親謝哲信為台南人，母親為日本人齊藤桂子。蓮舫的漢名原名為謝蓮舫，1985年過繼母系改稱齊藤蓮舫，其父家中與民進黨大老陳唐山有姻親關係。至於63歲的石平，出生於四川成都，早年深受文化大革命迫害，1982年開始投身中華人民共和國民主運動，1989年因為天安門事件發表「精神的訣別」，後出逃中國，於2007年歸化日本。

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本月20日舉行的參議院選舉，蓮舫和石平各自代表立憲民主黨和日本維新會當選席次。然而引發外界討論的是，蓮舫出身與台灣關係匪淺，但卻對台灣相當不友善，親中立場明顯；反觀石平這數十年來堅定反共，這次參選政見訴求就是全面檢討檢討對中外交政策、加嚴讓中國人歸化日本的制度等。

在台日新創與創投事業擁有豐富經驗的作家福澤喬，20日當天選舉結果出爐時，就分享蓮舫確定當選的消息，但相當不以為然的表示，「拜託台灣媒體別再寫什麼『台灣女兒』，他對台灣真的不友善，望周知！」

福澤喬21日再於臉書發文，「聽其言、觀其行！這一次日本選出了兩名分別具有台灣以及中國血統的參議員，而他們的思想卻正好與他們的出身背景相反。立憲民主黨比例代表蓮舫，出身台灣台南望族，舅舅陳唐山的名望，當然就不用提。但是蓮舫卻有著親中的思想，對於台灣沒見過任何的慈悲心。」

「維新之會比例代表石平，出身中國四川，是六四運動的學生之一。在六四血腥鎮壓之後，石平到了日本，與中國正式決裂，歸化成為日本人，放棄中國國籍。這兩個人，未來在參議院的六年任期中，會出現什麼火花，很值得觀察。」

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