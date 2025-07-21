歐美學中文熱潮退燒 專家：中國經濟低迷和國際形象太差

近來在美國、歐洲等國家的大學裡，對中文的關注度正在急劇下降。（法新社檔案照）

2025/07/21 22:33

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》7月20日報導，近來在美國、歐洲等主要國家的大學裡，對中文的關注度正在急劇下降。專家指出，這主要是因為中國經濟低迷與負面的國際形象。與此同時，K-POP的走紅正令韓語大受追捧。

報導說，美國現代語言學會（MLA）最新發布的報告顯示，2013至2021年，美國大學學習韓文的登記率激增57%以上，中文則持續下降。

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前南加州大學（USC）美中研究所所長杜比（Clayton Dube）表示：「時下最受歡迎的東亞語言是韓語，這個結果100%是由K-POP主導的。接觸過K-POP文化的年輕人有動力去學習韓語，其中防彈少年團（BTS）產生了極大的影響。」

相較之下，人們對過去全球最受矚目的語言中文的關注度持續下滑。MLA的報告顯示，2021年美國大學學習中文的登記率較2013年的高峰下降了25%。除了美國，中文在歐洲的熱度也在衰減。英國高等教育統計局（OHS）的數據顯示，2023年學習中文的英國大學生數較2016年的峰值減少了35%。

專家指出，中國經濟低迷，以及在國際社會上的負面形象，都導致了中文人氣的下滑。在過去中國經濟快速成長時期，人們期待活躍的經濟交流，學習中文的熱情也隨之高漲。

2015年，美國時任總統歐巴馬政府曾訂定目標，到2020年讓100萬名學生在進入大學前學習中文。2013年，英國時任首相卡麥隆也稱中文是「促成未來生意的語言」，鼓勵年輕一代學習中文。

但分析指出，近年來中國經濟成長趨緩，商業交流機會隨之減少，中文的需求也迅速萎縮。另外，中國採取嚴格的COVID-19防疫封控措施，選擇孤立鎖國的作法，對中文人氣下降也產生了影響。

而近年來有關中國的負面新聞急劇增加，也加深了人們對中文的負面印象。

德國的中文教育網路「德中教育交流中心」培訓主管杜慧珊表示：「沒去過中國的人只能看有關中國的新聞，而德國媒體傾向於集中報導中國的侵犯人權、環境污染、貧困等問題。對中國的這種負面認知，對在德國學習中文的吸引力產生了影響。」

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