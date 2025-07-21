為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歐美學中文熱潮退燒 專家：中國經濟低迷和國際形象太差

    近來在美國、歐洲等國家的大學裡，對中文的關注度正在急劇下降。（法新社檔案照）

    近來在美國、歐洲等國家的大學裡，對中文的關注度正在急劇下降。（法新社檔案照）

    2025/07/21 22:33

    〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》7月20日報導，近來在美國、歐洲等主要國家的大學裡，對中文的關注度正在急劇下降。專家指出，這主要是因為中國經濟低迷與負面的國際形象。與此同時，K-POP的走紅正令韓語大受追捧。

    報導說，美國現代語言學會（MLA）最新發布的報告顯示，2013至2021年，美國大學學習韓文的登記率激增57%以上，中文則持續下降。

    前南加州大學（USC）美中研究所所長杜比（Clayton Dube）表示：「時下最受歡迎的東亞語言是韓語，這個結果100%是由K-POP主導的。接觸過K-POP文化的年輕人有動力去學習韓語，其中防彈少年團（BTS）產生了極大的影響。」

    相較之下，人們對過去全球最受矚目的語言中文的關注度持續下滑。MLA的報告顯示，2021年美國大學學習中文的登記率較2013年的高峰下降了25%。除了美國，中文在歐洲的熱度也在衰減。英國高等教育統計局（OHS）的數據顯示，2023年學習中文的英國大學生數較2016年的峰值減少了35%。

    專家指出，中國經濟低迷，以及在國際社會上的負面形象，都導致了中文人氣的下滑。在過去中國經濟快速成長時期，人們期待活躍的經濟交流，學習中文的熱情也隨之高漲。

    2015年，美國時任總統歐巴馬政府曾訂定目標，到2020年讓100萬名學生在進入大學前學習中文。2013年，英國時任首相卡麥隆也稱中文是「促成未來生意的語言」，鼓勵年輕一代學習中文。

    但分析指出，近年來中國經濟成長趨緩，商業交流機會隨之減少，中文的需求也迅速萎縮。另外，中國採取嚴格的COVID-19防疫封控措施，選擇孤立鎖國的作法，對中文人氣下降也產生了影響。

    而近年來有關中國的負面新聞急劇增加，也加深了人們對中文的負面印象。

    德國的中文教育網路「德中教育交流中心」培訓主管杜慧珊表示：「沒去過中國的人只能看有關中國的新聞，而德國媒體傾向於集中報導中國的侵犯人權、環境污染、貧困等問題。對中國的這種負面認知，對在德國學習中文的吸引力產生了影響。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播