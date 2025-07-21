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    又是中國製！孟加拉空軍教練機墜毀校園 至少19死160傷

    孟加拉空軍的1架中國製教練機，21日墜毀在首都達卡1所學校的校園內，造成包括飛行員在內至少19人喪生，160多人受傷。（法新社）

    孟加拉空軍的1架中國製教練機，21日墜毀在首都達卡1所學校的校園內，造成包括飛行員在內至少19人喪生，160多人受傷。（法新社）

    2025/07/21 22:15

    〔國際新聞中心／綜合報導〕孟加拉空軍的1架中國製教練機，21日墜毀在首都達卡1所學校的校園內，造成包括飛行員在內至少19人喪生，160多人受傷，據稱多人傷勢嚴重，死亡人數恐將進一步攀升。

    這是達卡歷年來死傷最嚴重的空難事故。據報導，這架中國製F-7 BGI教練機於當地時間下午1時6分（台灣時間下午3時6分）起飛後不久，便墜毀於達卡北部烏塔拉區（Uttara）的里程碑學校暨學院（Milestone School and College），當時學生正在考試或上課。

    據稱該校有約2000名學生，包括小學到12年級。電視畫面顯示，飛機似乎撞擊一棟建築物的側面，撞出一個大洞。一片草坪燃起大火，滾滾濃煙直衝天際。

    據當地媒體報導，大多數傷者為在校學生，焦急的父母在校園內狂奔尋找孩子。一位父親抱著女兒四處求助，一位母親在尋獲年幼子女後痛哭失聲。當地居民與救援人員利用人力三輪車或其他可用工具，將傷者送往附近醫院救治。

    孟加拉臨時政府首席顧問尤努斯（Muhammad Yunus）表示，將調查事故原因，並確保所有形式的援助到位，「這場事故對空軍、學生、家長、教師與教職員等造成的損失是無法彌補的。」

    F-7 BGI是中國「殲-7」戰機的外銷機種，由成都飛機工業集團公司研製，原型為前蘇聯米格-21戰機，據稱在航電系統、機動性與作戰能力方面都有所提升，主要用於國土防空及近距離空戰，兼具有限的對地攻擊能力。

    孟加拉空軍於1980年代起自中國引進F-7系列戰機。公開資料顯示，孟國空軍擁有約16架F-7系列戰機，其中F-7 BGI約8架。

    F-7 BGI是中國殲-7戰機的外銷機種，原型為前蘇聯米格-21，據稱在航電系統、機動性與作戰能力方面都有所提升。（取自維基百科）

    F-7 BGI是中國殲-7戰機的外銷機種，原型為前蘇聯米格-21，據稱在航電系統、機動性與作戰能力方面都有所提升。（取自維基百科）

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