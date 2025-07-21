避暑？ 美露營區驚見休旅車衝泳池 事故畫面曝光

美國一處露營區驚見一輛紅色休旅車衝破柵欄，直直開進露營區內的游泳池。（圖截自Facebook／Monson Fire Department）

2025/07/21 23:08

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻薩諸塞州一處露營區近日發生一起驚險意外，一輛紅色休旅車突然失控，衝破柵欄後直直開進露營區內的游泳池。當時泳池內有不少民眾正在戲水消暑，所幸最終無人受傷，虛驚一場。

根據《紐約郵報》與當地消防局消息，事故發生於當地時間週日下午1點05分，地點位於麻薩諸塞州蒙森鎮的一個露營區。事發當時，泳池內有許多民眾正在戲水，卻突然看見一輛紅色休旅車衝破圍欄、直接墜入水中，引發現場一陣騷動。

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所幸車輛落水後，未傷及泳池內的遊客，車內乘客也順利被救出。救援人員隨後出動吊車，將休旅車吊離泳池，當時車門與後車廂仍敞開，畫面相當驚險。露營區及消防局皆表示，雖然事件驚險，但所幸無人傷亡，目前事故原因仍在釐清中。

類似事件近期在美國頻傳。今年3月，紐約長島就有駕駛同樣衝入民宅後院泳池，並在取走個人物品後迅速逃逸；另在2024年10月底的萬聖節夜晚，亞利桑那州一輛汽車也意外衝入泳池，當時駕駛受困車中，警消人員破窗將人救出，男子脫困後還向救援人員比出大拇指致謝。

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