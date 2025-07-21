CNN：魯比歐手段靈活 悄悄進入川普核心圈

魯比歐（右）在川普（左）心中的份量與日俱增。（路透）

2025/07/21 20:57

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美國有線電視新聞網》（CNN）20日分析，國務卿兼國家安全顧問魯比歐在川普心中的地位愈發穩固，在他靈活的引導和擘劃下，川普許多外交政策正朝他在擔任聯邦參議員期間主張的方向前進，包括加強對烏克蘭的支持。

CNN指出，魯比歐在參議員任內以外交「鷹派」著稱，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，就堅定支持美國支援烏克蘭，但在加入川普內閣團隊後，他改變自己的敘事語氣，尤其是當內閣中的「孤立主義」聲音掌握話語權時。

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然而，多位熟悉魯比歐任內工作的現任和前任官員形容，魯比歐是一個手段巧妙的國務卿兼國安顧問，許多川普政府的外交政策如今已朝著他長期以來一直篤信的方向前進，即使魯比歐並未公開推動。

上任不久還與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮大吵的川普，如今並沒有像許多人認為的那樣拋棄烏克蘭，反而在最近加強與烏克蘭的聯繫，同時避免與俄國公開翻臉。不僅如此，過去1個月中，美國對伊朗核設施的大規模打擊，以及在大規模換囚中將美國人質從委內瑞拉帶回美國等，都證明魯比歐在影響正內內部外交決策上的敏銳，以及他在川普國安圈中的角色已經穩固。

現任和前任官員說，魯比歐與川普建立關係的方法，是鼓勵川普依循直覺，而非去挑戰川普的直覺，即使川普的直覺可能與他先前的立場有所不同。一名熟悉魯比歐與川普互動情形的人士表示，魯比歐擅長基於當前情況提供選項和工具，「他明白川普的最終期望，並支持它，並且不試圖控制川普達成期望的途徑」。相反，其他曾為川普工作的資深官員的問題，往往是希望讓川普去達成完全相反的目標。

據了解，魯比歐現在有大把時間都在白宮度過，一開始是在地下室的安全設施中工作，但自從5月獲任命兼任國安顧問以來，已在白宮西翼有自己的辦公室。

知情人士指出，魯比歐在電視訪問的表現，持續讓川普留下深刻印象，這也是川普一開始留意魯比歐的管道，現在魯比歐更成為川普在各種外交決策上的固定班底。川普4月間曾在白宮玫瑰園中當眾稱讚魯比歐，「當我有問題時，我就打電話給魯比歐，問題就會得到解決」。

魯比歐如今影響力甚鉅，成為自前國務卿季辛格（Henry Kissinger）以來，首位同時擔任國務卿和國安顧問的官員。實際上，魯比歐還同時掌管劃入國務院的美國國家檔案局和美國國際開發總署（USAID）。副總統范斯在聲明中直言，魯比歐「同時擔任四個職位，這就是川普總統對他的信心」。

據報導，魯比歐與川普兩大親信范斯和白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）都是親密盟友。一位接近白宮的消息人士更直言，魯比歐與威爾斯的聯繫「非常強大」。

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