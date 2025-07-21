與法國政府合作 微軟數位複製巴黎聖母院

巴黎聖母院已於2024年修復完成並重新開放。（路透檔案照）

2025/07/21 20:47

〔編譯林家宇／綜合報導〕微軟總裁史密斯（Brad Smith）21日宣布，公司正與法國政府合作，打造巴黎聖母院的「數位複製品」，不但能夠做為建築細節的儲存資料，也能同時提供實地、遠端數位參觀體驗。

「路透」報導，微軟自2019年起投入世界遺址、歷史事件的數位保存工作，包括希臘的奧林匹亞考古遺址、法國聖米歇爾山以及二次世界大戰諾曼地登陸80週年紀念，並在去年與法國專門從事遺址數位化的公司「Iconem」合作，數位複製梵蒂岡聖彼得大教堂。

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史密斯向路透表示，微軟團隊從聖彼得大教堂的案例中，認知數位複製在建築維護工作上所能帶來的助益，「現今的數位複製品製作能力，將能產生價值連城的數位紀錄，我相信能夠在此後100年的時間發揮作用。」

有862年歷史的巴黎聖母院為人類史上極富藝術與文學價值的建築傑作。2019年4月，聖母院在全球世人眼前遭大火摧殘，經歷數年修復後，於2024年完工並重新開放。法國遊戲公司育碧（Ubisoft）因曾製作以法國大革命為背景的遊戲作品，對聖母院進行詳細數位建模，當時被認為能對重建工作有所幫助。

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