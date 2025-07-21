為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    與法國政府合作 微軟數位複製巴黎聖母院

    巴黎聖母院已於2024年修復完成並重新開放。（路透檔案照）

    巴黎聖母院已於2024年修復完成並重新開放。（路透檔案照）

    2025/07/21 20:47

    〔編譯林家宇／綜合報導〕微軟總裁史密斯（Brad Smith）21日宣布，公司正與法國政府合作，打造巴黎聖母院的「數位複製品」，不但能夠做為建築細節的儲存資料，也能同時提供實地、遠端數位參觀體驗。

    「路透」報導，微軟自2019年起投入世界遺址、歷史事件的數位保存工作，包括希臘的奧林匹亞考古遺址、法國聖米歇爾山以及二次世界大戰諾曼地登陸80週年紀念，並在去年與法國專門從事遺址數位化的公司「Iconem」合作，數位複製梵蒂岡聖彼得大教堂。

    史密斯向路透表示，微軟團隊從聖彼得大教堂的案例中，認知數位複製在建築維護工作上所能帶來的助益，「現今的數位複製品製作能力，將能產生價值連城的數位紀錄，我相信能夠在此後100年的時間發揮作用。」

    有862年歷史的巴黎聖母院為人類史上極富藝術與文學價值的建築傑作。2019年4月，聖母院在全球世人眼前遭大火摧殘，經歷數年修復後，於2024年完工並重新開放。法國遊戲公司育碧（Ubisoft）因曾製作以法國大革命為背景的遊戲作品，對聖母院進行詳細數位建模，當時被認為能對重建工作有所幫助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播