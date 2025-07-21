甘肅幼兒園247童鉛中毒！官方竄改檢測結果 家長抗議遭暴力維穩！

甘肅天水大批家長20日晚間走上街頭維權抗議。（圖翻攝自X平台）

2025/07/21 23:11

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本月初中國甘肅省爆發一起幼兒園集體鉛中毒事件，超過200人受害，引發中國社會關注。由官方主導的調查報告昨（20日）晚公布，宣稱全案是幼兒園園長、廚師等人涉嫌在食品製作中摻入有毒、有害的非食品原料，與周邊環境和附近疑似從事鉛礦冶煉的工廠無關。然而在此之前，多名堅持披露此事的家長遭遇警方暴力維穩或抓捕，昨晚大批事發幼兒園的家長走上街頭維權抗議，引發外界熱議。

位於甘肅天水市麥積區的「褐石培心幼兒園」，7月初爆出園內至少247名幼兒、28名教職員工接受血鉛檢測異常，血液中鉛含量超標，顯示鉛中毒，震驚全中國。起初甘肅省政府還打算將此事壓下，但輿論實在延燒太快太廣，終於在7月12日成立省委省政府調查組，著手調查這起事件。

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7月20日，甘肅省政府發布調查報告，否認此次血鉛事件與周邊環境或附近工廠有關。官方宣稱，經採集環境空氣、地表水、地下水、土壤等樣品檢測，顯示褐石培心幼兒園周邊環境空氣、地表水、地下水、土壤鉛濃度均符合相關環境品質標準，且無鉛污染情形；附近被質疑的幾家工廠，到事發幼兒園都有一段距離，而且都已不再從事涉及鉛礦的冶煉生產，不會對幼兒園的環境造成影響。

官方調查指出，此案為褐石培心幼兒園朱姓園長、幼兒園李姓投資人及文姓、賀姓、牛姓、安姓廚師等6人涉嫌在食品製作中摻入有毒、有害的非食品原料，致使幼兒園幼兒和教職員工血鉛異常，當地公安已逮捕這6人。官方坦言，案發初期負責檢測受害兒童，卻未驗出異常的天水市第二人民醫院，存在「管理混亂」、「職責落實不到位」、「修改檢驗結果」等違法且嚴重違反醫學倫理和職業操守等情事。

也因此，麥積區教育局長何旭和市場監管局長張海斌等5人，甘肅省疾控中心黨委書記王文軍、主任孫建云、理化實驗室主任李擁軍等7人，天水市第二人民醫院院長唐志鋒、副院長周朝暉等5人，總計17人因本案以及被查出的其他問題，被立案審查調查。

在此之前，多名將小孩帶到異地醫院檢查才發現鉛中毒的家長，因為不滿當地政府官員和醫院一度想竄改檢測數據、強迫家長簽署協議了事，堅持在網上披露此案維權，遭警方毆打、抓捕。甘肅省政府20日公開調查報告坦承確有其事後，大批家長走上街頭，塞爆天水市「成紀大道東路」，抗議警方此前暴力維穩，不少中網友也跳出來疾呼關注此事，「今天你不支持甘肅血鉛兒童的家長，下一個就可能是你的孩子！」

在X平台擁有近33萬人追蹤、時常批評分析中國時政的羅翔，21日下午分享天水家長們上街抗議的影片，可以看到群眾對著疑似公安和政府人員怒吼「動不動就抓人！動不動就來個特警、武警什麼的……」、「讓能解決事情的領導出來，我們就讓路！解決不了就不要來了！我們為了孩子可以今天晚上都不睡覺！我們能在這站著！」、「讓領導下來！20天了，事情還能搞成這樣，你們要是理解了就不會讓我們等這麼久」、「把打人的（公安）交出來！」

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