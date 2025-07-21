救經濟！南韓政府發「消費券」 最高可領45萬韓元

南韓政府21日開始發放消費券。（歐新社）

2025/07/21 23:36

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統李在明為了提振國內經濟，任期內的首項大規模「消費券」政策，從今（21）日起正式開放申請，只要符合身分和居住地，個人最高可領45萬韓元（約新台幣9500元）。

韓媒《韓聯社》報導，南韓行政安全部從今日上午9點起，一直到9月12日晚上6點止，為期8週將透過線上與線下的管道，開放民眾「消費券」第1階段的申請。

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據報導，每位南韓國民可領取15萬韓元（約新台幣3100元）；低收入戶與單親家庭，每人則可拿到30萬韓元（約新台幣6300元）；而基礎生活保障對象則可獲得40萬韓元（約新台幣8400元）。

此外，居住在首都圈地區（首爾、仁川、京畿道）以外的居民，將額外獲得3萬韓元（約新台幣630元）；而居住在農漁村、人口減少地區的居民，則可額外領取5萬韓元（約新台幣1000元）。

第2階段的申請將從9月22日開始，並替所得排名後90%的南韓國民，額外發放10萬韓元（約新台幣2100元）。所有的消費券將於申請翌日發放，有效使用期限至11月30日止。

南韓這項消費券政策，在使用上有部分限制，只能在年營業額30億韓元的自營商家使用，無法在大型超市、百貨公司等地方使用。

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