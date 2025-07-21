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    美中俄3巨頭聚首？克宮：不排除普廷、川普9月在北京會面

    克里姆林宮表示，普廷9月將訪中參加二戰結束紀念活動，屆時川普若也訪中，不排除雙方將會晤。（路透檔案照）

    克里姆林宮表示，普廷9月將訪中參加二戰結束紀念活動，屆時川普若也訪中，不排除雙方將會晤。（路透檔案照）

    2025/07/21 19:16

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯克里姆林宮21日表示，如果俄國總統普廷和美國總統川普9月同時訪問中國北京，克宮不排除普廷屆時與川普舉行元首會談的可能性。

    《路透》報導，克發言人佩斯科夫證實，普廷9月將訪中參加第2次大戰結束80週年的紀念活動，但莫斯科方面尚未聽說川普是否有此計畫。

    當被問及兩位領袖是否可能會面，包括與中國國家主席習近平進行三方會晤時，佩斯科夫回答道，「你知道我們正在準備訪問北京，我們的總統也在準備這次訪問……但我們沒有聽說川普總統也會去北京」。

    佩斯科夫表示：「如果（川普）碰巧出席，那麼我們當然不能排除舉行會談的可能性。」

    英國《泰晤士報》（The Times）18日率先報導，隨著美中貿易關係近期有改善跡象，外傳北京計畫邀請川普與普廷，在9月共同出席中國舉辦的二戰結束紀念活動。

    據了解，川普自1月返回白宮以來，已至少和普廷通話6次。克宮表示，他們支持舉行兩位總統的面對面會談，但必須精心準備才能取得成果。

    川普對普廷在結束烏克蘭戰爭方面缺乏進展表示愈來愈不滿，本月稍早他更表示，普廷都在說一套、做另一套，限期莫斯科在50天內與基輔達成和平協議，否則他將對俄國及其貿易夥伴實施新的關稅制裁。該限期在9月初期滿，適逢中國二戰紀念活動。

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