全球最大水壩！中國雅魯藏布江大壩建設啟動

橫跨雅魯藏布江的鐵路建設工程。（路透）

2025/07/21 19:59

〔編譯林家宇／綜合報導〕北京政府規劃許久的西藏雅魯藏布江大壩建設工程，19日在中國國務院總理李強宣布下正式開工，經費估計至少1.2兆人民幣（約5兆台幣），屆時將是全球最大水壩。

中國官方媒體「新華社」報導，李強當日於鄰近印度邊境的西藏自治區林芝市出席開工儀式，另視察地區其他大型建設項目。大壩工程主要採取截彎取直、隧洞引水開發方式，建設五座梯級水電站。

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規模是三峽大壩3倍

北京當局去年12月批准西藏大壩建設，規模與經費為三峽大壩3至4倍，所蘊藏約7000萬瓩電量超出波蘭總電量，年發電量上看3000億度，約可滿足3億人一年用電需求。工程將嘉惠建設、水泥與鋼鐵等產業領域，並作為乾淨能源新的主要來源，有望助中國達成所設下的2060年碳淨零目標。

雅魯藏布江全長逾2000公尺，為中國第五大、西藏第一大河流，巨大高低差具備龐大水電開發潛能。然而，雅魯藏布江亦流經印度（稱布拉馬普特拉河）與孟加拉（稱賈木納河），大壩建設自然引發兩國政府顧慮。

其他關注焦點包括大壩工程對雅魯藏布江大峽谷不可逆的潛在生態衝擊擔憂；工程挑戰上得設法將物料、建材與工人運至偏遠地區，以及要將電力輸送至人口稠密的中國東部地區所產生的巨大支出等。北京則強調大壩不會對下游地區產生任何負面、有害衝擊，並承諾會採取措施確保安全與環境保護。

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