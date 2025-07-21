美商務部員工遭中禁出境 人權組織：實際案例更多

美國商務部一名員工傳出赴中後遭禁止出境，事件已引發美中新一輪外交緊張。（美聯社）

2025/07/21 18:55

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華盛頓郵報》20日引述4名知情人士披露，在美中兩國貿易戰升溫、地緣政治緊張加劇之際，一名在美國商務部工作的美籍華裔男子先前赴中國探親，被中方禁止出境數月之久，據稱是因為在申請簽證時，未通報他的美國公職身分。此人可能是首位遭中國禁止出境的美國聯邦政府人員，事件已引發美中之間的外交緊張。

主要關注中國人權議題的美國非政府組織「對話基金會」創辦人兼主席康原（John Kamm）表示，他知道至少30起美國公民面臨中國簽證禁令的案件，實際上可能高達50起、且還在增加，其中大多針對商人的當地糾紛。此案涉及美國政府雇員，情況極不尋常。

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這名任職於美國商務部專利與商標局的美籍華人，曾前往中國探親，不料捲入中國禁止本國和外國公民離境的爭議性做法，華府經常將此視為對個人和企業的脅迫手段。

香港《南華早報》進一步指出，該名人士曾服役於美國陸軍，4月抵中後即被扣留，並遭中方指控行為「涉嫌危害國家安全」，但具體案情尚無法確認。此外，自抵達成都以來，該名人士還曾與一名美國官員一起前往北京，目前下落不明。

美國國務院拒絕就此案發表評論，但在一份聲明中表示，美方首要任務是保障海外美國公民的安全，將密切關注這些案件，並已向中國當局表達對美國公民福祉及這些任意出境禁令對雙邊關係影響的擔憂，敦促中方立即允許受影響美國公民返國。據了解，美方已透過高層外交管道向中方施壓，要求釋放該商務部員工，允許他返美。

專家和前官員表示，一般而言，在中國被限制出境的個人仍可在中國境內自由行動，並可與領事官員甚至記者見面，儘管他們的行動會受到嚴密監視。據稱，目前至少有數十名美國公民被中國限制出境，其中許多是華裔，確切數字難以確定，因為案件通常是透過自我發聲而引起美方注意，且大多數人直到試圖出境時才知道受到限制，抑或他們不想引起關注，以免增加解決難度，有些案件還可能需要數年才能解決。

美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）說，這起看似又一次中國人質外交的案件令人擔憂，「這是策略，而非巧合，他並非唯一被中國不公正拘留的美國人」。

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