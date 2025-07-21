尹錫悅妻金建希碩士論文抄襲 博士學位遭撤銷

前韓國總統尹錫悅的妻子金建希的碩士論文被認定抄襲，碩士學位被取消，連帶的博士學位也被認定無效。（法新社）

2025/07/21 19:23

〔中央社〕前韓國總統尹錫悅的妻子金建希因論文抄襲，6月被淑明女子大學撤銷碩士學位後，博士學位今天也被國民大學宣布因入學資格不符條件，以無效處理。

國民大學今天表示，因金建希當年申請入學時提交的碩士學位遭所屬大學正式判定取消，決定依法將金建希在該校技術設計研究所（TED）取得的博士學位做無效處理。

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韓國輿論從2021 年開始出現金建希論文抄襲爭議，她在國民大學的博士論文及在學期間於學術期刊投稿的3篇論文都被質疑抄襲。但國民大學在2022年8月做出結論，稱除其中一篇期刊論文無法驗證是否抄襲外，其他3篇論文皆沒有抄襲嫌疑，並表示4篇論文實際上都已超過驗證時效期。

雖然後續有部分教授要求校方公開調查相關過程及調查委員會組成與會議內容，但最後在教授會的表決下，決定不再對金建希的論文進行驗證。這次取消學位，與金建希博士論文是否抄襲無關，而是碩士學位遭撤銷的相關後續處置。

淑明女子大學6月24日表示金建希論文抄襲屬實，「為樹立研究者正確道德觀、提升學術研究可靠性」，校方決定撤銷金建希的碩士學位。金建希在1999年提交相關論文，並藉此在淑明女子大學取得碩士學位。

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