自民黨保守票外流 造就日本「抗中挺台」潛力股崛起

日本參政黨是這次參院選舉的大黑馬，圖為黨魁神谷宗幣21日在集會發表演說。（路透）

2025/07/21 17:56

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕自民黨在20日參院大選中失利，很多保守派且抗中友台的要角應聲落馬，但隨著保守派的選票流向新興小黨，在自民黨之外誕生了許多新秀，未來在日本政府制定對中政策時，他們必可發揮監督的力量，這些人也很可能成為新一代的抗中挺台潛力股。

日本產經新聞報導，自民黨的保守派勢力在比例代表的得票大幅下滑，山東昭子、佐藤正久、有村治子、赤池誠章與和田政宗等5人，再加上今年轉換跑道的前眾議員杉田水脈和長尾敬，7位保守派要角的得票數大約69萬票。7人之中這次僅有有村治子一人當選。

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產經統計，山東等5人若再加上6年前也是參選比例代表的舊安倍派成員北村經夫、衛藤晟一，7人在6年前的總得票數為132萬票，相較之下，今年減少了47.5%約63萬票，流失情況相當嚴重。

這些自民黨保守要角大都具有抗中色彩，其中也不乏是長期挺台的老朋友如前參議長山東昭子，他們的落選對台灣是一大損失。

不過，保守派的票只是從自民黨外流，並未消失，在這次選舉中，可以感受到很多候選人更勇於表達抗中的立場，例如以無黨籍身分參選、在華文圈被稱為「日本反送中第一人」的平野雨龍，她在參選爆炸的東京選區，雖然以落敗收場，但拿到了23.5萬多票，平野「抗中」的選舉訴求非常鮮明，這在以往可能會遭到左派媒體以「散播歧視言論」為由撻伐，但這次似乎並未成為主要標的。

因為這次有太多候選人提出類似或更激進的主張，例如已歸化日本的中國裔評論家石平，這次以日本維新會比例代表當選參議員，他是在六四之後逃到日本，2007年歸化，以強烈的反中立場與親日、保守言論聞名，石平多次公開挺台，主張「日本應與台灣建立準軍事合作」。

再如知名歷史小說家百田尚樹，他在2023年和記者出身的保守派論客有本香共組「日本保守黨」，百田被左媒視為極右派，但在保守派陣營極具人氣和影響力，他強烈反中，視中共為最大威脅，直言批判日本的親中政客，對台灣表示高度友好，主張日本應全力支持台灣自衛。百田這次以比例代表當選，同黨當選的還有知名的保守派論客、律師北村晴男。

參政黨是這次選舉的大黑馬，黨魁神谷宗幣喊出「日本人優先」，將長期存在於日本社會的外國人問題掀上檯面，其中涉及「反中國滲透」的主張，獲得極大的共鳴。

參政黨在參選爆的東京選區提名女性爵士歌手SAYA參選，結果拿下第二高的66.8萬多票，僅次於自民黨提名的前體育廳長鈴木大地。SAYA不僅是歌手，也以「歌手主播」的身分成為保守派網路政論節目的主持人，在保守派陣營具有極高人氣，去年曾和兩位保守派的作家組團前往日內瓦出席聯合國「婦女歧視撤除委員會」（CEDAW），說明日本天皇傳統與國際誤解的女性歧視毫無關連。SAYA的反中色彩也很鮮明。

今年從日本維新會退黨加入參政黨，並以比例代表獲得連任的參議員梅村瑞穗，在維新會時期就是黨內的對中強硬派。她曾明確表示「台灣有事即日本有事」。

素人從政的人工智慧（AI）工程師安野貴博，以「未來團隊」比例代表參選，不但成功當選，「未來團隊」也拿下2%的選票，達到政黨門檻，安野從政據說是受到前數位發展部長唐鳳的啟發。

這些日本政壇新秀，都還算是檯面上較有話題性的新秀，還有很多非自民黨的候選人，在這次選舉中提出抗中主張，就像台灣罷團志工一樣，走出了既有的政治框架，到處都是豪傑，而他們會受到保守選票或是年輕、非同溫層選票的支持，也代表他們的主張受到日本社會大眾的重視與支持。

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