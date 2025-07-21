T恤「尋貓啟事」惹禍！誤印真實電話號碼 加國女遭狂Call崩潰

一家服飾品牌在T恤上印了「尋貓啟事」的圖案並意外使用到真實電話號碼，引來大批民眾打電話，讓受害者苦不堪言。（圖截自TikTok／@wisdumbny）

2025/07/21 23:36

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一對情侶莫名成了「走失貓咪」事件的主角，原因竟是一家服飾品牌在T恤上印了「尋貓啟事」的圖案，意外使用了女方的真實電話號碼，引來大批民眾打電話詢問甚至索取報酬，讓兩人感到莫名其妙、苦不堪言。

《紐約郵報》報導，來自卑詩省的情侶麥克拉克（Jonathan McCurrach）與拉沃伊（Natasha Lavoie）近期不斷接到來自美國的陌生來電，來電者聲稱找到他們走失的貓「Torbo」，並要求報酬。但其實，這對情侶飼養的貓咪名叫「Mauser」，而牠根本沒有失蹤，當時正悠閒地待在家中。

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兩人原以為這是一場詐騙，但後來麥克拉克詢問其中一位來電者，才驚覺問題出在一款美國服飾品牌「Wisdumb」推出的T恤，該T恤以「尋貓啟事」為設計主題，意外將拉沃伊的真實電話號碼印在上面。對此，品牌方回應該產品已從官網下架，並表示使用真實號碼「純屬意外」，但當事人指出至今未收到任何正式道歉。

雖然飽受騷擾，拉沃伊仍不打算更換她使用20年的604區碼電話號碼。她透露，該區號在當地很稀有且具紀念價值。她苦笑說「我不想換號碼，只能不接電話了」。對於這場荒謬的誤會，她也幽默應對，「我覺得至少該給我一件T恤當作補償，最好我們兩人都有一件」！

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