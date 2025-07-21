北韓士兵高溫工作接連猝逝 知情人士曝殘忍內幕

北韓近日屢創高溫，導致不少被迫在高溫下工作的士兵活活被熱死；示意圖。（法新社）

2025/07/21 19:32

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近日傳出多名女士兵相繼猝逝，知情人士指出，是因為北韓近日屢創高溫，全國仍有不少士兵被迫在高溫下在建築工地與農村工作，導致不少長期營養不良的女兵中暑倒下，被活活熱死。

《每日朝鮮》報導，北韓目前正全力推動名為「社會主義大建設突擊戰」的國家級建設工程，為加快建設速度，甚至動員家庭主婦與女性軍人投入高溫作業。長時間在烈日下工作的情況已成常態，也讓相關死亡案例持續攀升。

請繼續往下閱讀...

7月初安南道平城市的一個建築工地就有一位正在進行鏟土作業的女士兵突然倒地，送醫後宣告不治。10日在黃海南道與黃海北道又分別有一名50多歲男子及一名60多歲女子在除草時中暑身亡。

對此，知情人士稱，當天氣溫超過攝氏35度，雖然農場已經調整工作時間，禁止士兵中午12點到3點之間去田裡工作，但仍有民眾擔心影響生計選擇出門耕作，最後命喪田間。

北韓人民表示，雖然過去一直強調熱浪期間調整工作時間的必要性，但實際上並沒有妥善落實。實際上，工地與農村仍然會逼迫工作者在豔陽下工作，對於那些長期營養不良的女兵及老人，根本無法負荷。幹部甚至會以「政治覺悟」為由，強迫他們撐下去，最後將死亡歸咎於「精神不足」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法