「日本優先」極右政黨參院選舉崛起 學者：應是曇花一現

日本參議院選舉結果出爐，主張「日本優先」的極右派政黨參政黨異軍突起，斬獲14席，受到矚目。（路透）

2025/07/21 17:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕日本參議院選舉結果出爐，主張「日本優先」的極右派政黨參政黨異軍突起，斬獲14席，受到矚目。學者指出，參政黨崛起應是曇花一現，是自民黨保守派選票流失的結果，反映日本選民對既有政黨、傳統媒體內容的不信任。

國策研究院與當代日本研究學會今日舉辦「2025年日本參議院選後的政治轉折與台日關係展望」座談會。

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國策研究院副院長郭育仁認為，由於日本社會不具備多黨政治的社會基礎，參政黨的崛起應只是曇花一現。

當代日本研究學會常務監事、高雄大學政治法律學系主任楊鈞池分析參政黨崛起因素指出，參政黨在選舉期間使用網路直播，吸引許多年輕選民，且部分原先支持自民黨的保守勢力流失，轉投參政黨；參政黨的興起，反映出日本許多選民對既有政黨、傳統媒體內容的不信任。

楊鈞池指出，去年眾議院選舉時，就曾出現自民黨保守派選票流失的現象，當時流失的選票轉投國民民主黨，這次參議院選舉則轉投參政黨，且今年保守派選票流失的現象比去年更加明顯。

中興大學國際政治研究所特聘教授、當代日本研究學會副會長蔡東杰表示，極右派政黨的出現在過去幾年間是個浪潮，日本參政黨有些類似德國另類選擇黨（AfD），另類選擇黨在德國國會中，沒有其他黨派願意一起組成聯合政府，參政黨亦同，日本其他政黨不會與參政黨太接近。

國策研究院與當代日本研究學會今日舉辦「2025年日本參議院選後的政治轉折與台日關係展望」座談會。（記者黃靖媗攝）

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