烏克蘭無人機大規模夜襲俄 莫斯科主要機場陷入混亂

烏克蘭對俄羅斯發動大規模無人機攻擊，造成莫斯科幾個主要機場陷入混亂，近期俄羅斯經常因無人機攻擊導致航班大亂，圖為7月7日俄羅斯大量取消航班，導致乘客滯留機場的畫面。（歐新社）

2025/07/21 18:06

〔中央社〕俄羅斯媒體報導，烏克蘭夜間對俄羅斯發動大規模無人機攻擊，造成莫斯科幾個主要機場陷入混亂，數千名旅客因班機延誤或取消而排隊等待或席地而睡。

路透社報導，俄羅斯媒體釋出一段攝於謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo Airport）的影片，這裡是俄羅斯客流量最高、最繁忙的機場，影片中可見民眾在長長的隊伍中席地而睡。

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俄羅斯國防部表示，俄方徹夜擊落117架烏克蘭無人機，其中有30架在莫斯科州內；前一日擊落172架烏克蘭無人機，其中有30架在莫斯科州內。

俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsiya）對莫斯科幾個主要機場短暫進行夜間航班限制，包含謝列梅捷沃國際機場、伏努科沃機場（Vnukovo）、杜莫迪多沃機場 （Domodedovo）及茹科夫斯基國際機場（Zhukovsky）。

俄羅斯媒體報導，由於俄羅斯位於歐洲的部分航班取消，數千人滯留在俄羅斯遠東地區，當局加開火車將民眾由俄羅斯北部聖彼得堡市（St Petersburg）送回莫斯科。

莫斯科及其周邊地區至少有2150萬居民。

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