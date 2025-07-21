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    練膽？ 美國網紅爸把7歲兒拋崖落水畫面曝光

    7歲男孩落水瞬間尖叫，父親隨後跳下陪伴。（圖擷取自Instagram@thebucketlistfamily）

    7歲男孩落水瞬間尖叫，父親隨後跳下陪伴。（圖擷取自Instagram@thebucketlistfamily）

    2025/07/21 22:18

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有些父母的教養方式，旁人難以理解。美國知名網紅家庭「The Bucket List Family」創辦人蓋瑞特・吉（Garrett Gee），近日在社群媒體分享一段影片，竟是他親手將7歲兒子從湖邊懸崖上拋入水中，掀起網路論戰。不少人批評其教育方式過激，但他則表示，這是為了教孩子勇敢克服恐懼。

    根據《PEOPLE》報導，事件發生於美國著名景點鮑威爾湖（Lake Powell），影片可見蓋瑞特與兒子Calihan站在峭壁上，他一邊安撫孩子情緒，一邊準備將其抱起丟下水面。儘管Calihan下墜時忍不住尖叫，但落水後隨即笑容滿面，父親亦跟著跳入水中，兩人共同浮上水面，現場觀眾還為小男孩歡呼鼓掌。

    蓋瑞特事後強調，該舉非為炫耀，更非育兒建議，而是針對不同孩子個性所做的判斷。他解釋：「每個孩子都不同，我們教育、訓練跳水的方式也不同。首要是安全，其次是讓孩子明白：『你做得到！』最後當然是要玩得開心」。他坦言，當下兒子雖心生恐懼，但已表達願意被父親「協助完成」，否則停留崖邊遲疑，反更危險。

    事實上，「The Bucket List Family」近年以極限冒險育兒著稱，過往也曾讓孩子與鯊魚共游、觸碰章魚等，家庭旅行紀錄吸引大量粉絲。吉家創立品牌契機，正是源於2015年蓋瑞特出售手機掃描程式予Snapchat後，一家人毅然變賣家產、環遊世界，至今已走訪65國，現定居夏威夷。

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