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    巴基斯坦「榮譽謀殺」殺害私奔男女 十多名嫌疑人遭逮捕

    巴基斯坦西警方表示，十多名男子因涉嫌參與「榮譽謀殺」而被捕。（擷自X@IbadanWatch）

    巴基斯坦西警方表示，十多名男子因涉嫌參與「榮譽謀殺」而被捕。（擷自X@IbadanWatch）

    2025/07/21 17:05

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕巴基斯坦警官今（21）日表示，一段謀殺影片在社群媒體上瘋傳後，十多名男子因涉嫌參與所謂的「榮譽謀殺」（honour killing）而被捕。

    根據《法新社》報導，相關影片顯示，十多名男子聚集在一個偏遠沙漠地區，1名女子被命令背對人群站立，隨後1名男子掏出槍從背後射殺她，接著他把槍指向另一名男子並將其擊斃。

    影片中受害者分別是名為比比（Bano Bibi）的女性和名為烏拉（Ehsan Ullah）的男性。他們上個月在俾路支省奎達（Quetta）附近的瑪格特（Margat）私奔後被殺害。

    1名不願透露姓名的高級警官指出，警方逮捕十幾名涉嫌參與此事件的男子。該警官聲稱，被捕者包括該女子的1位表親和部落長老，他是主持下令處決的部落議會（tribal council）首領。

    傳統部落議會主要由男性長老組成，用於解決地方糾紛，在巴基斯坦農村地區很常見，他們在現代司法系統之外運作。巴基斯坦社會大部分地區都遵循嚴格「榮譽」準則，女性在教育、就業和婚姻選擇方面受男性親屬支配。巴基斯坦每年有數百名女性因涉嫌違反準則而被男性殺害。

    女權運動家達德（Nighat Dad）說，儘管最高法院禁止，但部落議會仍在繼續對此類事件做出裁決。達德認為，若不是相關影片在網路上引發關注，很可能像其他未被報導的事件一樣被埋沒。

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