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    畫面曝！外籍遊客「翹孤輪」耍帥把妹 下秒撞進普吉島藥局血流滿地

    泰國普吉島近日發生遊客騎機車撞進藥局的意外。（擷取自Rescue Team Volunteers Phuket/FB）

    泰國普吉島近日發生遊客騎機車撞進藥局的意外。（擷取自Rescue Team Volunteers Phuket/FB）

    2025/07/21 17:40

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國觀光勝地「普吉島」近日發生離譜事故，一名外籍遊客為了把妹，竟在等待友人期間表演「翹孤輪」，結果失控撞進一間藥局，現場玻璃門粉碎，騎士本人也受傷送醫。

    綜合泰媒報導，事發於18日下午，地點位於普吉島熱門景區芭東海灘附近。一群約5至6名阿拉伯籍男子在藥局外等待友人購藥，其中一人見到漂亮女子經過，疑似為了炫技搭訕，突然猛催油門並將前輪抬起試圖耍帥。

    不料，他馬上失去控制，機車直接衝撞藥局玻璃門，造成店面嚴重損毀，現場碎玻璃四濺，店內女藥師盧克米（Lookmee）見狀嚇得連忙逃離，所幸未受傷。而該名阿拉伯男子臉色蒼白、腿部大量出血，同行友人立即使用店內藥品替他簡易包紮止血，隨後被送醫治療。

    藥局店主指出，玻璃門損壞嚴重，估計修復費由約5萬泰銖（約新台幣4.5萬元），該名遊客已同意賠償相關損失。當地人透露，阿拉伯遊客經常成群結隊在此租用機車，進行危險騎乘行為，不僅常催油門擾民，更可能威脅當地民眾與其他觀光客安全。

    藥師盧克米呼籲地方政府及摩托車出租業者，應在租車前審核遊客駕照及駕駛表現，強調應以社區安全為前提，避免類似事件再次發生。

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