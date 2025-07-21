「獻忠式」影片曝光！「坦克300」暴衝昆明鬧區釀2死9傷 中共急封口

左圖為警方於街頭圍堵肇事「坦克300」越野車，右圖則可見多名遭撞行人倒臥馬路，現場一片混亂。整起事件據傳造成至少2死9傷。（翻攝自網路影片）

2025/07/21 16:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國雲南昆明驚傳街頭「獻忠式」大屠殺！根據《大紀元時報》與中國爆料帳號「李老師不是你老師」21日發布的資訊，昆明市20日發生嚴重衝撞事件，一輛「坦克300」越野車高速衝撞市中心行人與警車，造成至少2死9傷，駕駛遭警方當街開槍擊斃。由於案發後官方迅速封鎖資訊，並刻意將輿論焦點轉向美國洛杉磯一場車禍，引發中國網民強烈質疑與憤怒。

目擊者影片顯示，昆明市西山區金馬碧雞坊益瓏大廈門口20日下午出現嚴重車禍，一輛藍色「坦克300」越野車突然衝撞路人與電動車，沿途逃逸至普吉路並與多輛警車發生碰撞。X平台帳號「李老師不是你老師」指出，警方圍堵後破窗連開多槍，當場擊斃駕駛。

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根據昆明交警21日通報，49歲肇事男子李某某駕駛小型越野車撞上行人與車輛，造成2人死亡、4人輕傷、5人輕微傷，傷者均無生命危險。通報未提及警方開槍過程，僅稱「已排除酒駕、毒駕，初步認定為交通肇事逃逸」，引發外界質疑是否刻意淡化事件性質。

「李老師不是你老師」指出，肇事車輛高速逃逸時連續衝撞前來圍堵的警車，有警車被撞報廢，駕駛疑似因個人情緒或債務問題蓄意報復社會。該帳號也指出，多段行車紀錄器畫面與現場影片在抖音等平台迅速消失，搜尋結果只剩2024年的舊片。

案發同日，中國官媒集中報導美國洛杉磯一場30人傷的車禍事件，遭網友諷刺「國內死人不准講，牆外擦傷要全網看」。大量中國網民批評官方操作「輿論對沖」，以西方災難作為煙霧彈，掩蓋中國自身社會不穩與政權治理危機。

Ｘ平台上部分網民質疑，中共公安系統日益傾向「擊斃了事」，避免調查壓力與輿情延燒，「一槍封口」已成新常態。有網友憂心，此模式未來恐成為警方處理棘手社會案件的例行作法，「把問題變成死人，就沒問題了」。

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