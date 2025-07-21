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    象徵時尚、有親密感！ 南韓民眾偏愛小型純種犬

    KB金融集團調查顯示，南韓人飼養的犬隻中，以馬爾濟斯犬最受歡迎，佔比達20.4％。（路透）

    KB金融集團調查顯示，南韓人飼養的犬隻中，以馬爾濟斯犬最受歡迎，佔比達20.4％。（路透）

    2025/07/21 16:24

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓《中央日報》英文版19日報導，南韓金控公司「KB金融集團」報告指出，去年南韓有26.7％的家庭（約591萬戶）有養寵物，其中犬隻數量高達546萬隻，是養寵物人數成長最快的國家之一。在寵物犬中，70％以上都是小型純種犬，而造就這個現象的原因，包括認為小型犬更時尚、親密，以及南韓人的群體意識。

    據報導，在南韓流行音樂界，許多名人都有養寵物，包括少女時代的太妍養了一隻貴賓犬，EXO的世勳養了一隻比熊犬，Seventeen的S.Coups養了一隻棉花面紗犬，Blackpink的Jennie養了一隻博美，牠們都屬於小型純種犬。

    這也反映更廣泛的全國趨勢。在首爾南部松坡區的一家寵物店，出售的所有小狗都是小型純種犬或設計師犬種（混種犬），包括馬爾濟斯犬、比熊犬、博美犬、馬爾濟斯貴賓混種犬等。雖然南韓法律將體重低於10公斤的狗定義為小型犬，將體重超過25公斤的狗定義為大型犬，但「小型犬」的實際標準通常更嚴格。一般認為，只有體重低於5公斤的狗才屬於小型犬，而一些狗狗日託機構更將小型犬體重標準設得更低，僅4公斤。

    KB金融集團調查顯示，在南韓人飼養的犬隻中，以馬爾濟斯犬最受歡迎，佔20.4％，其次是貴賓犬，佔18.9％。

    在1990年代以前，南韓人養狗多是作為「工作犬」，農村地區經常可以看到中型到大型混種犬或「國犬」珍島犬守衛房屋和農場。但在之後，來自日本的寵物店文化逐漸流行，並開始出現用玻璃櫃展示和販售小型純種犬的商店。

    人們過去常常從鄰居或朋友處領養犬隻，但現在會從寵物店裡挑選精心打扮的小狗。這些狗被標榜為「可愛」和「奢華」，甚至出現「玩具貴賓犬」或「茶杯馬爾濟斯犬」等品種，養狗愈來愈被認為是一種時尚。在媒體推波助瀾下，約克夏㹴犬、西施犬、雪納瑞犬和可卡犬等犬種透過電視和名人曝光而廣受歡迎，小型純種犬進一步被視為時尚犬種。

    專家指出，許多人把狗狗當作奢侈品，南韓人的群體意識更加深對小型純種犬的偏好。此外，南韓都會區大多數家庭居住在公寓中，飼養大型犬通常是不切實際的，也讓小型犬更容易融入各家各戶。在農村或郊區家庭中，60％到70％的家庭飼養小型犬，約20％到25％的家庭飼養中型到大型犬，但在公寓中，大型犬的比例不到10％。

    再者，「單人家庭」數量的增加也是影響因素之一，隨著愈來愈多的人獨居，他們渴望這種親密關係。

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