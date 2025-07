新視角！美AI前CEO早已擁吻女HR Kiss Cam前親暱全被拍

2025/07/21 17:32

〔即時新聞/綜合報導〕美國AI公司Astronomer前執行長安迪・拜倫(Andy Byron),與人資主管克莉絲汀・卡博特(Kristin Cabot)日前在Coldplay演唱會被「Kiss Cam」拍下親暱互動,疑似婚外情曝光,事業、名譽雙雙重創。如今美國八卦媒體《TMZ》再度釋出另一段影片,畫面拍下兩人在上大螢幕之前,早已當眾擁吻、緊貼依偎,全場數千觀眾都看在眼裡,進一步坐實兩人關係曖昧。

根據《TMZ》曝光的畫面,事件當天正值Coldplay在波士頓(Boston)開唱,當經典歌曲《Yellow》響起時,50歲的拜倫與52歲的卡博特已緊貼擁抱,甚至多次低頭親吻,神情十分自然親密,完全不似一般同事互動,兩人耳語交談、甜蜜依偎畫面被後方觀眾拍下。該段影片證實,兩人早於Kiss Cam拍攝前便已互動親暱,當時旁人亦見怪不怪。

原先事件因Kiss Cam畫面曝光引發關注,導致拜倫與卡博特雙雙被停職調查,拜倫日前已請辭CEO,由共同創辦人彼得・迪喬伊(Pete DeJoy)暫代。如今再有新影片流出,更令外界確認其曖昧舉動。

美媒更指出,這場醜聞恐讓拜倫不僅丟了職位,其婚姻也岌岌可危,離婚後恐面臨財產分割,估計損失恐高達新台幣近10億元。

