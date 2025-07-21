新視角！美AI前CEO早已擁吻女HR Kiss Cam前親暱全被拍

新曝光影片揭兩人早已當眾親吻，並非Kiss Cam當下。（圖翻攝自TikTok@instaagraace）

2025/07/21 17:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國AI公司Astronomer前執行長安迪・拜倫（Andy Byron），與人資主管克莉絲汀・卡博特（Kristin Cabot）日前在Coldplay演唱會被「Kiss Cam」拍下親暱互動，疑似婚外情曝光，事業、名譽雙雙重創。如今美國八卦媒體《TMZ》再度釋出另一段影片，畫面拍下兩人在上大螢幕之前，早已當眾擁吻、緊貼依偎，全場數千觀眾都看在眼裡，進一步坐實兩人關係曖昧。

根據《TMZ》曝光的畫面，事件當天正值Coldplay在波士頓（Boston）開唱，當經典歌曲《Yellow》響起時，50歲的拜倫與52歲的卡博特已緊貼擁抱，甚至多次低頭親吻，神情十分自然親密，完全不似一般同事互動，兩人耳語交談、甜蜜依偎畫面被後方觀眾拍下。該段影片證實，兩人早於Kiss Cam拍攝前便已互動親暱，當時旁人亦見怪不怪。

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原先事件因Kiss Cam畫面曝光引發關注，導致拜倫與卡博特雙雙被停職調查，拜倫日前已請辭CEO，由共同創辦人彼得・迪喬伊（Pete DeJoy）暫代。如今再有新影片流出，更令外界確認其曖昧舉動。

美媒更指出，這場醜聞恐讓拜倫不僅丟了職位，其婚姻也岌岌可危，離婚後恐面臨財產分割，估計損失恐高達新台幣近10億元。

TMZ just released a video of Astronomer CEO Andy Byron kissing his HR chief at the Coldplay concert



RIP. pic.twitter.com/5DajjSm9ES — American AF ???????? （@iAnonPatriot） July 18, 2025

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