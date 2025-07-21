在日外國人看參議院大選 排外情緒確實上升

居日外籍人士受訪表示，從這次參議院大選可以看出日本人的「排外」情緒確實在上升。（路透）

2025/07/21 15:32

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在日本這次參議院大選期間，外國人議題罕見成為各黨討論主軸。英文《日本時報》（The Japan Times）訪問的多名在日外籍人士不約而同表示，日本人排外情緒確實在上升，且似乎將經濟停滯、物價上漲歸咎於外國人。

報導指出，雖然外籍人士除非入籍否則沒有投票權，但他們仍為日本經濟做出貢獻、納稅並養育家庭，這次的選舉結果可能影響他們的生活。

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居日19年的55歲美國人馬克．威廉斯（Mark Williams）表示，他希望看到勞動法規得到更強力的執行，雖然他所處的職場沒有這種文化，但他知道在其他公司，除非老闆同意，否則員工不能離職，這種情況必須改變。此外，日本生活成本高，因為分銷過程中有太多中間商，導致不必要地上漲，這也需要改變。

最重要的是，威廉斯提到，他確實注意到人們對待外國人的態度出現轉變，尤其是在網路上，但他在美國經歷的情況比在日本糟糕得多。他說，有些日本人一直有歧視外國人，「不是有這種觀點的人變多，而是願意表達出來的人變多了」。

從英國來到日本生活3年的27歲亞歷山大．豪威爾－傑克森（Alexander Howell-Jackson）也坦言，日本人反外國人的情緒確實在上升，參政黨的競選活動就能看到這一點，這也反映在世界其他地方，「當經濟停滯、物價上漲時，人們就會尋找可以責怪的人，而通常最終責怪的對象是外國人」。

豪威爾－傑克森表示，大多數日本人從未與外國人進行過有意義的互動，因此媒體就能有空間來塑造他們的看法。例如，日本明明勞動力短缺，社會上卻存在「外國人搶走我們的工作」的說法。

此外，日本人無法區分外國遊客和居日外國人，即使他已在日本居住好幾年，還是會因為遊客的所作所為而受到批判。他沮喪提到，當外國遊客不了解日本的規定時，所有外籍人士都會付出代價，「我們又不會在額頭上印「外籍居民」字樣」。

居日3年的40歲澳洲人韓德森（Simon Henderson）表示，外國人透過稅收等方式為日本做出巨大貢獻，但他們仍無法投票，並且常被完全排除在政治討論之外，「我們中的許多人都在這裡有著深厚的根基。我們工作、納稅、養家，但如果沒有投票權，我們在政治上仍然是隱形的」。

令人失望的是，包括執政黨自民黨在內的主要政黨都附和排外言論，而不是挑戰這種觀點。日本政治領袖不應該將外國人視為威脅，而應該認識到更多元的社會所帶來的好處。過去10年來，日本國際化程度不斷提高，但政治體制卻未能跟上這種變化。

此外，在日本，年滿18歲可以投票，但要到30歲才能競選議員，這傳達出年輕人不適合參與政治的訊息。如果日本想要提高投票率和政治參與度，特別是年輕人的投票率和參與度，就必須改革過時的候選人法律。

39歲、墨西哥裔的馬西莫．阿羅薩雷納（Maximo Arozarena）在日居住7年，但他不認為日本社會有關外國人的言論都很糟糕。真正令他擔憂的是，排外是全球趨勢的一部分。

阿羅薩雷納表示，經濟方面的壓力加劇社會普遍的焦慮，包括日圓疲軟、利率、甚至關稅和美國大選的連鎖反應，這從人們的談話中就能感受到。如果他可以投票，我會支持提倡平等權利、同性婚姻的候選人，同時也支持不僅著眼短期的經濟策略。

例如，旅遊業現在對日本經濟至關重要，但目前的「過度觀光」模式是不可持續的。身為一名旅遊業者，他也有同樣的感受。日本我們需要更好的規劃，既能支撐經濟，又不會對社區造成負擔。

他表示，最近的選舉中也透露一個好現象，就是日本民眾似乎愈來愈積極參與政治，希望這能帶來一些正面的結果，而不僅僅是空洞的言辭。

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