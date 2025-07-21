法外長今訪基輔 力挺烏抗俄入侵

法國外交部長巴霍今（21）日抵達烏克蘭首都基輔，展開為期2天的訪問。（法新社）

2025/07/21 15:33

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）今（21）日抵達烏克蘭首都基輔，開始為期2天的訪問，旨在支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。巴霍預計將會見烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）、總統澤倫斯基和新任總理斯維里登科（Yuliia Svyrydenko）。

根據《法新社》報導，法國外交部在新聞稿中指出，鑑於法國和歐盟對俄羅斯實施前所未有的制裁，外交部長將評估法國對烏克蘭的支持。歐盟18日就烏俄戰爭對俄羅斯實施一項全面新制裁方案，將俄羅斯向全球第三國出口石油的價格上限降至低於市場價值的15%。

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值得注意的是，巴霍抵達基輔後不久，空襲警報剛解除。俄羅斯今（21）日早些時候對基輔發動攻擊，造成至少1人死亡。

法國外交部表示，鑑於俄軍持續對烏克蘭能源基礎設施進行定期打擊，威脅到烏克蘭及歐洲大陸安全，外交部長將訪問切爾諾貝利核電廠。

法國已協助修復烏克蘭切爾諾貝利核電廠輻射罩。據稱該核電廠2月遭到俄羅斯無人機攻擊，但這次攻擊並未導致任何輻射外洩。

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