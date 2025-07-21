不理黨內逼宮！ 石破茂表明留任首相

日本首相石破茂今天表明繼續留任的明確立場，避免國政陷入停滯。（美聯社）

2025/07/21 14:21

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕日本首相石破茂今天下午舉行記者會，表明他將繼續留任的明確立場，他強調，做為國會最大黨，他必須履行對國家和人民的責任。對於黨內要求他辭職的聲浪，石破表示，大家都是為了國家和黨著想發言，沒有人是為了自己的利益。他表示考慮召開眾參兩院黨籍議員懇談會，認真聽取國會和地方議員的聲音。

石破今天下午在永田町的自民黨總部召開記者會，對於自民黨在參院大選中吞敗，未能守住國會過半席次的優勢，石破表示，自民黨在本次參議院選舉中受到選民的嚴厲審判。自民黨和公明黨許多有能力的議員未能獲得席位，他極為遺憾。身為黨的總裁，對此表示最深切的歉意。

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但他話鋒一轉，強調現在最重要的是避免國政陷入停滯，他表示，深知自己對這次選舉結果負有重大責任，但他必須履行作為國會第一大政黨，對國家和人民的責任，避免政治陷入停滯。石破還提到日美關稅談判正處於關鍵時刻，他希望能盡早與美國總統川普直接會談。

對於自公執政聯盟是否會擴大聯合執政的成員，石破表示，目前尚未考慮擴大框架。至於選後是否進行黨和內閣人事改組，石破則未做出明確態度，僅表示目前還沒有考慮到人事問題。

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