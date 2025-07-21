「川習會」添變數！美商務部華裔雇員遭中國限制出境 疑涉國安問題

近期一名美國商務部華裔職員在中國遭限制出境，引發外交關切與地緣政治風波。（資料照，路透）

2025/07/21 14:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《彭博》報導，一名在美國商務部任職的華裔美國公民，已遭中國當局限制出境長達數月。由於事件發生在美中正試圖安排元首峰會以解決貿易爭端的敏感時刻，恐為兩國緊張關係再添變數。

另據《華盛頓郵報》引述4名知情人士的說法，這名在美國專利商標局工作的華裔美籍男子，是前往中國探視親戚。報導稱，美方已透過「非常高層級」的訊息管道，要求北京放人。據悉，他被限制出境的表面原因，是在簽證申請中未披露其為美國政府工作。

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然而，香港《南華早報》20日的報導則給出了更為嚴峻的說法。報導引述知情人士稱，這名陸軍退伍軍人於今年4月抵達成都時即遭拘留，其案件「涉及北京方面認定的危害國家安全行為」，但具體細節不明。

這起事件，再次凸顯了中國近年來頻繁使用的「出境禁令」（exit bans），已成為中美關係的一大爭議點。美國駐北京大使館發言人表示：「保護海外美國公民的安全是我們的最高優先事項。」發言人補充說，美方已向中方提出關切，指出這類任意的禁令對雙邊關係的影響，並敦促中方立即允許受影響的公民返國。

中國外交部對此尚未回應。

美國國務院早已多次發布旅遊警示，提醒公民重新考慮前往中國，理由便是當地「任意執行本地法律，包含與出境禁令相關的法律」。

「出境禁令」的擴大化，已對在華營運的跨國企業造成寒蟬效應。近期富國銀行（Wells Fargo & Co.）便因其一名高階主管遭限制離境，而暫停了員工前往中國的出差。近年來，包含美國風險諮詢公司Kroll高管、瑞銀集團（UBS）財富經理在內的多名外籍商務人士，都曾遭遇類似困境。

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