不畏逼宮！ 石破茂傍晚將開記者會 可能宣布繼續留任

自民黨黨魁石破茂的去留成為選後的焦點。（歐新社）

2025/07/21 14:08

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕自民黨在這次參院大選中吞敗，黨魁石破茂的去留成為選後的焦點，石破預定今天與執政聯盟的公明黨代表齊藤鐵夫舉行會談，傍晚將召開記者會，可能宣布繼續留任，但黨內逼宮之聲四起，黨最高顧問麻生太郎昨晚已透過人放話「絕不允許留任」，這把火將如何延燒還有待觀察。

自民黨在這次選戰中僅獲39席，加上盟友公明黨的8席，僅拿下47席，不但低於原本設定的勝負門檻50席，也比改選前的66席減少近20席。自公聯盟在參院總席次退後為122席，雖未過半但仍為參院第一大黨。石破昨晚受訪時表示，身為國會第一大黨領袖，有責任維持政局穩定，避免政治真空，表達留任的意願，他還以日美關稅正處於關鍵時刻為由，強調他必須繼續主持談判以維護國家利益。

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目前包括自民黨幹事森山裕和公明黨代表齊藤鐵夫均已表態支持石破繼續留任，由於參院選後一個月內必須召開臨時國會，選出正副議長，日媒報導，臨時會召開日期可能落在8月上旬，如果石破沒有請辭首相，就不會進行首相指名選舉。

石破的自民黨總裁任期至2027年9月為止，依照自民黨黨章，只要有國會議員和都道府縣連代表（相當於黨部主委）過半數要求，可以提早進行總裁選舉，讀賣新聞報導，有一位前內閣成員表示，「如果他不主動辭職，我們別無選擇，只能『罷免石破茂』了」。

類似的逼宮聲浪目前已開始從地方傳到東京，產經新聞報導，福島縣議員渡邊康平表示，包括去年眾院大選、今年的東京都議員選舉及這次的參院大選，石破已經連續3次落敗，無法接受他繼續留任，應該辭職負責，渡邊強調，有人說組織腐敗是從頭開始，這話說的沒錯，他認為，石破若留任，黨勢將愈來愈衰弱。

東京都杉並區議員渡邊友貴表示，石破應辭去首相職務，強調「這是對參加投票的民眾應盡的責任」。

神戶市議員上畠寬宏，在社群平台X貼文大罵「就算是不知羞恥、胡鬧，也該適可而止了」。

岐阜縣議員今井瑠瑠表示，希望他承擔責任，她在地方已經收到很多對石破政府的嚴厲批評。她還表示，為了我們的支持者，現在必須從內部發聲。

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