「中國版N號房」驚傳受害90萬人！ 偷拍路人意淫還分享性侵女兒

「MaskPark 樹洞論壇」成員據稱高達10萬人。（擷取自X帳號「李老師不是你老師」）

2025/07/21 14:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國驚傳爆發「N號房」事件，社群平台疑有大量男性散布女性私密影像，涉及偷拍或非法性交，甚至有聲稱分享強暴女兒的過程。其中一個名為「MaskPark樹洞論壇」的群組成員據稱有10萬人，受害人數或超過90萬人。事件引發網路關注，惟相關話題疑遭官方審查刪除。

X平台帳號「李老師不是你老師」21日指出，中國國內社交媒體近日出現大量曝光「中國N號房」現象的貼文。當中提到，Telegram（中國譯名「電報」）等平台上由中國男性組建的加密群組中，有大量男性在散布女性私密影像，例如：公共場合的陌生女性、同學、同事、親戚、女友、妻子甚至是女兒都成了受害者。

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「李老師」指出，那些變態的男性把圖片、影片發出來供群組裡的成員意淫和性幻想，甚至有人分享自己強姦女兒的過程，還有人偷拍「直男」上廁所供人幻想。網傳截圖顯示，一個名為「MaskPark樹洞論壇」的群組裡有多達10萬會員，受害者多達90萬人。

「李老師」強調，事件在中國社交媒體上引起巨大討論，但官方一直在壓熱度，遲遲上不了微博熱搜。

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