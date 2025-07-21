阿拉斯加航空遭遇IT故障 要求飛機停飛

阿拉斯加航空已要求所有主要航線飛機停飛，原因是資訊技術故障。（法新社）

2025/07/21 13:55

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕根據美國聯邦航空管理局（FAA）公告，阿拉斯加航空已要求所有主要航線飛機停飛，原因是資訊技術（IT）故障。

根據《法新社》報導，阿拉斯加航空表示，20日發生資訊技術故障影響公司運營，並要求阿拉斯加航空和地平線航空航班進行臨時全系統性地面停飛，直到問題解決為止。

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美國聯邦航空管理局狀態頁面顯示，所有目的地的航班都受到阿拉斯加航空主要航線飛機地面停飛影響。

阿拉斯加航空對此次中斷表達歉意，並敦促旅客在前往機場前查看航班狀態。

值得注意的是，阿拉斯加航空之前也發生過問題。去年1月阿拉斯加航空1架波音737 Max 9客機，在從俄勒岡州波特蘭飛往加利福尼亞州安大略的航班上發生艙門塞部件爆炸。

171名乘客和6名機組人員在快速減壓過程中倖存，但這起事故引發美國聯邦航空管理局關注，使該機構停飛美國航空公司運營的多架波音737-9客機。

美國調查人員上個月表示，波音未能向製造員工提供足夠訓練，是導致阿拉斯加航空中途爆裂事件差點引發災難的關鍵因素。

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