選前之夜擠爆新宿街頭！ 日本「反中第一女神」平野雨龍敗選

日本「反中女神」平野雨龍。（擷取自平野雨龍臉書）

2025/07/21 15:07

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本20日舉行參議院選舉，在東京選區參選、主打「反中滲透」訴求的無黨籍候選人平野雨龍雖最終落選，但憑藉約23萬票、得票率3.4%仍受到廣泛關注。支持者認為，對一位獨立參選者而言，此成績堪稱亮眼。

現年31歲的平野雨龍過去因聲援香港「反送中」運動而受到矚目，經常獨自在東京街頭進行反中宣講，更多次面臨中國人的挑釁與攻擊。她在19日的選前之夜於東京新宿舉辦造勢活動，吸引約3000人到場聲援，現場一度擁擠至無法通行。

請繼續往下閱讀...

平野雨龍在演說中表示，日本目前有超過100萬名中國人定居，若未審慎規範，可能造成「人口侵略」形式的滲透風險。她也批評現行制度允許外籍人士在日居住5年即有機會取得國籍與政治參與權，呼籲正視制度漏洞，強調參選動機是為了「守護日本與民主制度」。

本次東京選區共選出7席參議員（包含1席補選），吸引32人登記參選，競爭相當激烈。根據開票結果，自民黨候選人鈴木大地以約77.2萬票獲得最高票，立憲民主黨的鹽村文夏以51.7萬票取得第七席，平野雨龍雖未能勝選，但以獨立身分取得23萬票，成績備受關注。

選後，平野在社群平台發表聲明表示，對未能當選深感抱歉，強調會珍惜所有投給她的23萬張選票，「我不會讓這些票白費」，未來將持續推動相關活動，請求外界繼續支持。

不少網友留言鼓勵，認為她在缺乏政黨資源的情況下仍能爭取大量選票，展現出其政治主張獲得一定程度的共鳴。也有支持者表示，「選得漂亮，不需道歉，這是重新開始的起點」。

平野雨龍19日在東京新宿的選前之夜活動吸引約3千人到場支持。（擷取自@uryuhirano/X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法